Auf Tuchfühlung: Qualität für höchste Ansprüche

Krawatten haben wenig Geheimnisse, das meiste steht groß und breit auf den Labels geschrieben – oder klein und versteckt. Machen Sie auf jeden Fall den Baumeltest und binden Sie den Schlips um

Auf dem Label sollte angegeben sein, aus welchem Material Ihr Wunschobjekt ist. Dort steht dann auch meistens der Herstellungsort und die Herstellungsmethode. Unser Tipp: Mit englischen, italienischen, deutschen und französischen Bindern können Sie sich auf jeden Fall sehen lassen.

Handgenähte Krawatten sind das Beste, was Sie für Ihr Geld bekommen können. Achten Sie unbedingt auf die Längsnaht an der Innenseite. Auch wenn eine Nähmaschine am Werk war, muss die Naht flexibel sein. Sie kann dann beim Binden elastisch auf Ihr Zerren reagieren und ihre ursprüngliche Form wahren.

Wer die Krawatte genau betrachtet, der erkennt die Nahtstellen zwischen den Einzelteilen. Auch bei guten Krawatten stammen diese Nähte übrigens von der Nähmaschine. Wird eine Krawatte jedoch als „handfinished“ oder „handmade“ angepriesen, muss die eine Naht, durch die die Krawatte an ihrer Innenseite zusammengehalten wird, von Hand genäht sein.

Sie sind am Drücker. Tasten Sie den Schlips ab. Dabei sollten Sie auf jeden Fall die üppige Einlage spüren, wenn man den Schlips leicht drückt. Wenn Sie mögen, was Sie fühlen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Eine hochwertige Einlage garantiert Festigkeit und verhindert so, dass sich die Krawatte beim Tragen verdreht. Achten Sie darauf, dass sie sich gleichmäßig und voluminös anfühlt. Das Nonplusultra ist eine siebenfach gefaltete Krawatte aus reiner Seide (Seven-Fold-Tie). Der so zusammengelegte Stoff ersetzt in diesem Fall die Einlage.

Der Hinweis „all silk“ auf dem Etikett sagt aber nicht die ganze Wahrheit. Streng genommen müsste die Aufschrift „shell fabric all silk“ lauten, denn selbst die besten handgemachten Krawatten enthalten eine Einlage, die nicht aus Seide besteht. Diese Einlage aber gibt der Krawatte Stabilität und garantiert, dass sie in Form bleibt.