Kaufberatung: Rahmengenähte Schuhe

Gute rahmengenähte Modelle eine Korkschicht zwischen den verschiedenen Schichten der Sohle

Kaufberatung Lederschuhe: Einen Schritt weiter

Die richtigen Schuhe runden das Erscheinungsbild schlüssig ab. Wollen Sie etwas in Ihren Stil investieren, bieten rahmengenähte Schuhe eine sinnvolle Anlagemöglichkeit

Farbe: Schwarz passt in den meisten Fällen, ist aber nicht sehr raffiniert. Braun wirkt beispielsweise zum grauen Anzug spannender. Früher hieß es: "No Brown after Six!". Das können Sie heute vergessen, damals trug schließlich auch niemand Turnschuhe zum Anzug. Also, nicht auf die Uhrzeit, sondern auf den Anlass kommt’s an. Beim zweiten rahmengenähten Paar werden Sie mutiger – wie wär’s mit Bordeaux oder Beige?

Sohle: Ihre Fußsohle hat 200-mal mehr Poren als jede andere Hautstelle. Damit Ihr Fuß nicht ins Schwitzen kommt, haben gute rahmengenähte Modelle eine Korkschicht zwischen den verschiedenen Schichten der Sohle. Denn die ist atmungsaktiv und passt sich der Anatomie des Fußes an. Fragen Sie den Verkäufer nach dieser Korkschicht. Um das Leder der Laufsohle zu schonen, kann ein zusätzlicher Gummibelag angebracht werden. Leider verliert die Sohle so etwas an Flexibilität und der Schuh an Bequemlichkeit.

Pflege: Nach jedem Tragen gehören Holzspanner in die Schuhe. Gönnen Sie dem Paar zudem mindestens 24 Stunden Pause. Beim Hineinschlüpfen sollten Sie stets einen Schuhlöffel verwenden. Putzen Sie Ihre Schuhe regelmäßig mit einer Bürste, einem Lappen und Schuhfett. Stimmen Sie die Pflegemittel auf das Leder und den Farbton ab.