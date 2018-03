Wahre Worte: Internationale Redewendungen und ihre Übersetzungen

Sie haben Lust, jemandem die Beine aus dem Hintern zu reißen? Gehen Sie nach Polen! Zwölf deutsche Redewendungen im Ausland

Gleich und Gleich gesellt sich gern.

Englisch: Birds of a feather flock together. (Gleichgefiederte Vögel rotten sich zusammen.)

Französisch: Qui se ressemble s'assemble. (Wer sich gleicht, versammelt sich.)

Spanisch: Nunca falta un roto para un descosido. (Kaputt und aufgetrennt gehören zusammen.)

Dänisch: De er to alen ud af et stykke. (Sie sind zwei Ellen aus einem Stück.)

Italienisch: Dio li fa e poi li accoppia. (Zuerst erschafft Gott sie, dann paart er sie.)

Schwedisch: Lika barn leka bäst. (Gleiche Kinder spielen am besten.)

Polnisch: Swój ci_gnie do swego. (Der Eigene zieht den Eigenen an.)

Für jeden Topf gibt´s den passenden Deckel.

Englisch: Every Jack will find its Jill. (Jeder Hans wird seine Heidi finden.)

Französisch: Chaque jeune fille trouve chaussure à son pied. (Jedes Mädchen findet einen passenden Schuh.)

Spanisch: Cada oveja con su pareja. (Jedes Schaf findet seinen Partner.)

Dänisch: Krage søger mage. (Krähe sucht Gatten.)

Italienisch: Ogni pentola ha il suo coperchio. (Jeder Topf hat seinen Deckel.)

Schwedisch: Passa som hand i handske. (Wie Hand und Handschuh zusammenpassen.)

Polnisch: Ka_da potwora znajdzie swego amatora. (Jedes Monster findet seinen Liebhaber.)