Die Cougar-Jagd ist eröffnet: So verführen Sie reife Frauen

Wenn Sie auf reife Frauen stehen, verraten wir Ihnen hier, wie Sie bei Frauen ab 30, 40, 50 und 60 erfolgreich punkten können

A) Reife Frauen um die 30 verführen

"Diese Zeit ist durch Fruchtbarkeit geprägt", erklärt Autorin Professor Gerti Senger ("Die Lust der besseren Jahre", Herbig Verlag, um acht Euro). Sie müssen damit rechnen, dass Ihre Neue Sie auf Vateschaftsqualitäten abklopft.

Wie ist der Sex? Versuchen Sie in jeder Situation mitzudenken, auch im Bett. Denn in diesem Alter haben Frauen schon viel erlebt, entsprechend viel setzen sie auch voraus.

B) Reife Frauen um die 40 verführen

Singles in dieser Phase wurden oft enttäuscht. Versuchen Sie der Frau Sicherheit zu vermitteln und geben Sie ihr das Gefühl, dass Sie die neue Beziehung als Start für etwas Langfristiges sehen.

Wie ist der Sex? Fasst sie Vertrauen, können Sie sich auf was gefasst machen. Aber Achtung: Frauen in diesem Alter bedeuten Chance und Risiko zugleich. "Die Fremdgehrate ist bei ihnen am höchsten", sagt die Wiener Psychologin.

C) Reife Frauen um die 50 verführen

Sie sind sehr viel jünger, das macht ihr möglicherweise Angst. Senger: "Sagen Sie ihr, wie begehrenswert sie ist, das macht sie mutig."

Wie ist der Sex? Die Frau gehörte der 68er Generation an, der ist nichts fremd. Die 69er-Stellung ist nur der Anfang.

D) Reife Frauen um die 60 verführen

Gehen Sie offen mit dem Altersunterschied um. Zeigen Sie, dass Sie gern mit ihr ausgehen. So lassen Sie Lästermäuler alt aussehen!

Wie ist der Sex? Den Körper der jungen Pamela Anderson dürfen Sie verständlicherweise nicht erwarten. Ansonsten haben reifere Frauen um die 60 sicher auch Spaß an Sex, und das werden Sie Ihnen sicher glaubhaft vorführen.