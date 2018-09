Resteverwertung: 4 schnelle Ideen für leckeres Resteessen

Durch cleveres Verwerten von Resten sparen Sie mächtig Geld beim Einkauf. Und: Sie müssen seltener einkaufen gehen. Überlegen Sie am besten vor jedem Gang in den Supermarkt, was Sie in der Woche kochen wollen und planen Sie Ihre Mahlzeiten, anstatt jeden Abend genervt an der Kasse zu stehen. Gutes Stichwort: Meal Prep. Vorkochen liegt voll im Trend.

Sie haben noch frische Tomaten oder Paprika im Haus? Dann rein damit ins Shakshuka © CheDima / Shutterstock.com

Zutaten für 1 Portion:

1/2 Zwiebel

1 EL Rapsöl

1 EL Tomatenmark

1 Dose stückige Tomaten

2 Eier

Salz und Pfeffer

TK-Petersilie

So geht's: Zwiebel fein würfeln und in einem kleinen Pfanne in Öl anbraten. Tomatenmark dazugeben, kurz anbraten und mit Dosen-Tomaten ablöschen. Salzen und pfeffern. Eier aufschlagen und vorsichtig in zwei Mulden in der Tomatensauce gleiten lassen. Eier 4 bis 5 Minuten in der Sauce stocken lassen, am besten dabei einen Deckel auf die Pfanne geben. Mit Petersilie am Ende toppen.

>>> 50 proteinreiche Eier-Rezepte

2. Gekochte Kartoffeln: Schneller Kartoffelsalat

Wer Kartoffel-Reste zu Hause hat, macht daraus häufig Bratkartoffeln. Die sind zwar lecker, aber auch ziemlich fettig. Die bessere und kalorienärmere Wahl: ein schneller Kartoffelsalat, und zwar ohne Mayonnaise und ohne viel Aufwand.