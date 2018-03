So reagieren Sie richtig: In peinlichen Situationen erwischt

Seitensprung: Die Betrogene hat nun zwei Möglichkeiten, Lack zerkratzen oder kämpfen © wavebreakmedia / Shutterstock.com

Beim Fremdgehen erwischt

Ihr Liebesleben war in letzter Zeit ein trauriges Theater, das bereits im ersten Akt sein einfallsloses Ende fand. Aber heute geht es in Ihrem Doppelbett ab wie schon lange nicht mehr. Was anders ist? Ach ja, Ihre Partnerin. Die steht nämlich unbemerkt in der Tür, um mit anzusehen, wie Sie mit Ihrer Nachbarin das Kamasutra revolutionieren.

Es ist ganz anders, als es aussieht? Ist es nicht. „Kommen Sie ihr also bloß nicht mit diesem Satz“, rät Ulrich Schmitz, Diplom- Psychologe aus Köln. „Gehen Sie davon aus, dass es für Ihre Partnerin viel schockierender ist, Sie beim Fremdgehen zu erwischen, als es über Bekannte zu erfahren. Sie hat nun ganz konkrete Bilder vor Augen, die immer wieder in ihrem Kopf auftauchen werden.“

Die Betrogene hat nun zwei Möglichkeiten: 1. die Koffer zu packen und ihre letzten Worte in den Lack Ihres neuen Jaguars zu kratzen oder 2. bei Ihnen zu bleiben und mit Ihnen zusammen um die Beziehung zu kämpfen. Was nicht gerade ein Leichtes ist. Denn selbst wenn sie versucht, das Erlebte zu verdrängen, der elementare Vertrauensbruch bleibt.

Rechnen Sie damit, dass Ihre Partnerin in nächster Zeit aus Hilflosigkeit ohne jegliche Logik handelt. In einem Moment will sie Sie verlassen, im anderen wieder bei Ihnen sein. Sie werden wahrscheinlich mit bohrenden Fragen konfrontiert, deren Beantwortung viel Sensibilität verlangt. Da gilt: nicht zu plump, nicht zu detailliert schildern, immer präsent und gesprächsbereit sein. Was Ihre Partnerin jetzt durchmacht, ist ein archaischer Prozess, der Sie beide auf eine harte Probe stellt. Aber wie heißt es so schön: Da müssen Sie durch.