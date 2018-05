Diese Grillbeilagen stehlen jedem Steak die Show

Grillbeilagen sind eben nicht nur schnödes Beiwerk. Salate, Gemüse, Brot und Dips sind die perfekte Ergänzung zu herzhaftem Fleisch und Fisch vom Rost. Hier kommen 20 schnelle und einfache Rezept-Ideen

Die besten Rezepte für Grillbeilagen

Die Grillsaison startet endlich wieder in eine neue Runde, das bedeutet: Neue Rezepte für den perfekten BBQ-Abend müssen her. Schließlich soll keine Langweile auf dem Rost aufkommen. Dabei kommt es vor allem auf die richtigen Grillbeilagen an, denn die sorgen für Abwechslung auf dem Teller.

Doch mit welchen Beilagen zum Grillen können Sie bei Ihren Gästen wirklich punkten? Hier kommen unsere besten Tipps und Rezepte für Grillbeilagen, die auf Ihrer nächsten Grillparty nicht fehlen dürfen.

Grillbeilagen von klassisch bis exotisch: Salate

Salate sind eine ideale Beilage, denn Sie können diese meistens gut vorbereiten und dann einfach zur Grillparty mitbringen. Noch keine Idee, welchen Salat Sie zum nächsten Grillevent beisteuern wollen? Klassiker, wie Kartoffelsalat und Nudelsalat gehen im Prinzip immer, klar. Wer es exotischer mag, für den haben wir auch die passenden Grillbeilagen parat. Für eine orientalische Note beim Grillabend sorgen leckere Salate mit Couscous- oder Bulgur, auch ein Quinoa- oder Linsen-Salat ist eine gute Wahl und liefert zudem noch viel Eiweiß. So ein Salat gelingt schnell und ist leicht zuzubereiten. Noch einfacher: ein bunter Salat mit knackigem Gemüse der Saison, etwa Tomaten, Gurken und grünen Blattsalaten. Solche Salate sind als Grillbeilage ideal, da sie schön leicht sind und perfekt mit herzhaftem Fleisch, Fisch oder Grillkäse harmonieren.

Zucchini, Kartoffel & Co. auf dem Grill: Gemüse als leckere Beilage

Als warme Beilage zum Grillen eignet sich Gemüse aller Art. Besonders zu empfehlen: Zucchini, Champignons, Paprika, Aubergine und Spargel. Oder: Grillen Sie doch mal Gemüse-Säckchen. Die können Sie ganz individuell befüllen, zum Beispiel mit Pilzen, Tomaten, roten Zwiebel und Feta.

Unser Tipp: Ganze Maiskolben sind die ideale Beilage zum Steak. Traditionell werden gegrillte Maiskolben mit Butter und Salz serviert, aber Sie können die Butter auch mit Kräutern, Chili und anderen Zutaten verfeinern oder den Kolben vor dem Grillen marinieren. Sie haben noch nie Maiskolben gegrillt? Dann wird’s Zeit:

Der Klassiker unter den Grillbeilagen: die Folienkartoffel

Kartoffeln passen sehr gut zu Fisch und Fleisch und gehören daher zu den beliebtesten Grillbeilagen. Kein Wunder, denn Kartoffeln sind günstig und schnell zubereitet. Zu langweilig? Probieren Sie diesen Sommer doch mal Süßkartoffeln. Süßkartoffeln schmecken süßlicher, ein wenig nach Karotte und bringen so Abwechslung auf den Grill.

Und so bereiten Sie Folienkartoffeln ganz einfach zu:

Mittelgroße (Süß-) Kartoffel aussuchen, nicht schälen, aber gut waschen. Knolle mit einem Messer nun ein paar Mal einstechen – das verkürzt die Garzeit. Ein etwa quadratisches Stück Alufolie (am besten doppelt nehmen) auf dem Tisch ausbreiten und die Kartoffeln darin einzeln einwickeln und gut verschließen, damit keine Kohle an die Kartoffeln kommt. Folienkartoffeln nun direkt auf die Kohlen legen und 30 bis 45 Minuten grillen. Wer mit Gas grillt, legt die Kartoffeln auf den Rost.

Die besten Dips zum Grillen

Zu den Grillkartoffeln darf ein passender Dip nicht fehlen. Kräuterquark und Sour Cream sind für viele Favoriten. Und diese müssen Sie nicht kaufen, Sie können sie schnell, einfach und günstig zu Hause selber machen. Auch lecker: Selbstgemachter Hummus und Kräuterbutter oder eine herzhafte Feta-Creme. Dazu passt Brot aller Art. Das klassische Brot zum Grillen ist aber das Baguette. Das können Sie einfach pur dippen und snacken, oder ein leckeres Kräuterbaguette selber machen, statt es zu kaufen.

Das passende Rezept sowie viele weitere Rezepte für Beilagen zum Grillen warten in unsere Rezeptgalerie auf Sie.