Gesundheitsrisiken: Richtig entwässern

Der Körper besteht zu zirka 70 Prozent aus Wasser – an manchen Stellen kann das feuchte Element gefährlich werden

Die Beine

Symptome: geschwollene Knöchel, schwere Beine.

Ursache: "Durch einen Blutstau in den Beinen weiten sich die Gefäße und geben wässriges Zellplasma an das Gewebe ab", erklärt Andreas Jahnke, Rettungsmediziner aus Hamburg. Oft betroffen sind Menschen, die lange stehen, sitzen oder eine Herzschwäche haben.

Entwässern: Nehmen Sie Wechselduschen, meiden Sie aber Sauna oder heiße Bäder (Hitze beeinträchtigt die Venenfunktion). Statt sitzen und stehen lieber laufen und liegen, das regt Ihren Blutdruck an.

Das Ohr

Das erste Zeichen: Druck im Ohr.

Ursache: Nach einer Erkältung schwellen die Schleimhäute an, und der Verbindungskanal zwischen Mittelohr und Nasenrachen ist verstopft. Dadurch entsteht hinter dem Trommelfell ein Unterdruck, und die Mittelohrschleimhaut sondert ein wässriges Sekret ab.

Entwässern: Ein Nasenspray löst den Schleim. Bleibt das Druckgefühl länger als drei Tage, müssen Sie zum Arzt. Der wird dann einen Trommelfell-Schnitt vornehmen, um das Wasser abzulassen.

Die Lunge

Anzeichen: unter anderem Atemnot, Müdigkeit, Pulsbeschleunigung.

Ursache: Wasser in der Lunge ist zumeist der Ausdruck einer Herzschwäche. Diese tritt häufig bei Männern ab 65 Jahren auf. Jüngere kann's treffen, wenn Bakterien ins Blut gelangen (etwa nach einer Mandelentzündung), sich an den Herzklappen ablagern.

Entwässern: Betroffene enthalten Antibiotika und entwässernde Medikamente, im Notfall wird abgesaugt.

Der Herzbeutel

Symptome: Atemnot, Fieber und Druckgefühl in der Herzgegend

Ursache: Durch Ablagerungen am Herzbeutel (darin schwimmt das Herz) kommt es zu einer Entzündung – die Gefäße sondern mehr Flüssigkeit ab, um Reibung zwischen Herz und Beutel zu mindern. Sind es mehr als 10 Milliliter Flüssigkeit, drückt diese aufs Herz.

Entwässern: Hat sich zu viel Flüssigkeit angesammelt, wird sie operativ abgesaugt. Oft betroffen sind Menschen mit Immun-Erkrankungen.