Nur so schützt Händewaschen wirklich vor Viren

Damit Händewaschen tatsächlich vor ansteckenden Krankheiten wie Erkältungen schützen kann, müssen Sie diese Regeln unbedingt beachten

Sie sind schon wieder erkältet? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich die Erreger über Ihre Hände eingefangen haben, ist größer als Sie denken. Und zwar selbst dann, wenn Sie sich regelmäßig die Hände waschen. Denn dabei kann man viel falsch machen. Mit unseren Tipps haben Krankmacher keine Chance, auf Ihren Händen zu überleben.

Warum ist es wichtig, seine Hände regelmäßig zu waschen?

Sich Erkältungsviren einzufangen, geht verdammt schnell. Ist Ihr Gegenüber oder derjenige, der vor Ihnen die Hanteln im Fitnessstudio oder eine Türklinke angefasst hat, krank, haben Sie die Viren selbst an der Hand. Dann reicht ein kurzer Griff an die Nase oder in die Augen – und Sie liegen am nächsten Tag flach. Gerade in der Erkältungszeit passiert dieses Szenario ständig.

Richtiges Händewaschen ist deshalb das Wichtigste, um sich selbst, aber auch andere, vor Ansteckung zu schützen. "Händewaschen verringert das Risiko, dass Erreger beispielsweise mit dem Essen in den Mund oder über Ihre Schleimhäute in den Körper gelangen oder an Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen weitergereicht werden", so die Experten von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA).

