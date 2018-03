Mit dem Auto im Gelände: Richtig Offroad fahren

Nur eine falsche Abzweigung genommen, und schon stehen Sie im Wald. So gelangen Sie zurück in die Zivilisation

Ende Gelände? Chefinstruktor Hermann Bauer vom Offroad- Team in Ettlingen sagt, was abseits der Straße zu beachten ist: „Ein Blick unter das Auto zeigt Ihnen den tiefsten Punkt des Fahrzeugs.“ Prägen Sie sich ein, wo die wichtigsten Teile liegen, um Hindernisse ohne Schaden zu überfahren. Zubehör an der Außenseite verbergen Sie so gut es geht (die Antenne einziehen, den Spiegel einklappen) – sonst ist es bald weg. Mit diesen Tipps kommen Sie hoffentlich gut über Stock und Stein.