Jeden Monat richtig viel Geld sparen – so klappt's

Die freundliche Dame am Telefon möchte mit Ihnen über eine neue Form der Geldanlage sprechen und lädt Sie zum persönlichen Gespräch in Ihre Hausbank ein? Egal, ob Sie das Angebot annehmen oder nicht – halten Sie sich vor allem eines vor Augen: Anlageberater verkaufen Anlagen, weil sie Provisionen dafür bekommen. Der Glaube, die Bank hätte bei der Beratung Ihre Bedürfnisse statt der eigenen im Blick, ist schlichtweg naiv. Wie es besser geht, verraten gemeinnützige Online-Portale wie finanztip.de . Hier gibt es kostenlose Analysen und eine Beratung, die wirklich unabhängig ist.

Daher: Machen Sie eine Aufstellung Ihrer Fixkosten und notieren Sie zusätzlich alle Ausgaben, die Sie tätigen. Dazu zählt jeder Kaffee, jede iTunes-Rechnung und jedes Brötchen beim Bäcker. Nur so bekommen Sie auf Dauer ein Gefühl dafür, was Sie wirklich ausgeben und an welchen Stellen Sie sparen könnten. Es gibt übrigens auch kostenlose Apps wie "Money Control" oder "Mein Haushaltsbuch" fürs Smartphone, mit denen sich das ganz praktisch erledigen lässt.

So antiquiert Ihnen diese Methode vielleicht im ersten Moment erscheinen mag – sie ist unerlässlich, wenn Sie Ordnung in Ihre Finanzen bekommen wollen: Führen Sie ein Haushaltsbuch! Oder können Sie sofort sagen, wie hoch eigentlich Ihre monatliche Mobilfunkabrechnung ausfällt, wie teuer Ihnen die Kfz-Versicherung zu stehen kommt und wann der Beitrag für die Hausratversicherung abgebucht wird? Wahrscheinlich nicht. Dank all der Daueraufträge, die wir hier und da eingerichtet haben, verlieren wir schnell den Überblick über unsere tatsächlichen Ausgaben.

Statten Sie sich lieber mit gut kombinierbaren Basics aus, die von Qualität zeugen und in die Kategorie „zeitlose Klassiker“ gehören. Ein einfaches weißes T-Shirt oder gut verarbeitete Chelsea Boots in braun oder schwarz zählen beispielsweise dazu. Sie werden erstaunt sein, wie gut sich die Stücke in Ihrem Kleiderschrank plötzlich miteinander kombinieren lassen, wenn sie wirklich zu Ihrem Style passen und von guter Qualität sind.

Traumziele gibt's nur gegen ein kleines Vermögen? Von wegen! © Patiwat Sariya / Shutterstock.com

5. Clever die Welt bereisen

Wenn Sie durch die Timeline von Instagram scrollen, kommt es Ihnen so vor, als würde sich alle Welt ständig am Strand von Thailand oder Hawaii räkeln, nur Sie sitzen im Büro und fragen sich, wie all die Leute das eigentlich finanziell wuppen? Mit reichen Eltern oder millionenschweren Freundinnen an ihrer Seite? Nicht zwangsläufig; einige haben nur den Dreh raus, wie man extrem günstig die Welt bereist. Zum Beispiel so:

Auf couchsurfing.com bieten inzwischen rund 14 Millionen Menschen in mehr als 200.000 Orten überall auf der Welt eine Schlafcouch für Reisende an – und zwar kostenlos. Netzwerke, die ähnlich funktionieren: hospitalityclub.org, globalfreeloaders.com.

Unterkunft gegen Arbeit lautet der Deal bei wwoof.de. Klassiker: Wer ein paar Stunden auf dem Bauernhof mithilft, darf hier kostenlos wohnen und essen.

Beim Wort Jugendherberge kommen schlimme Kindheitserinnerungen in Ihnen hoch? Zu Unrecht! Hostels und Jugendherbergen sind im Preis unschlagbar und in Sachen Qualität und Service gibt’s keinen Unterschied zu Hotels oder Ferienanlagen. Wer extra viel sparen will und wen schnarchende Mitmenschen nicht stören, kann ein Bett in einem Schlafsaal buchen. Vorteil daran: Sie können sich mit anderen Reisenden über Sehenswertes in der Umgebung austauschen und Anschluss finden. Individualreisende sollten sich vor Ihrem Urlaub auf lonelyplanet.com umschauen. Eine weltweite Hostelübersicht gibt's auf hostels.com.

Sie sind mal so richtig spontan? Dann probieren Sie Ihr Glück beim Blind Booking am Flughafen (Zum Beispiel über eurowings.com) Funktioniert, indem man (natürlich zu Sonderkonditionen) vorab ein Hotel in der gewünschten Klasse bucht. Der Clou dabei: Erst am Flughafen erfahren Sie, wohin der Trip geht, abhängig von der Auslastung bei den jeweiligen Anbietern.

6. Planen Sie Ihre Mahlzeiten

Wer seine Finanzen einmal aufdröselt und niederschreibt, wird schnell feststellen, dass ein Großteil des Geldes fürs Essen draufgeht. Daran ist auch nichts auszusetzen, sofern es sich um gute, frische und gesunde Lebensmittel handelt. Leider landet ein beträchtlicher Teil davon in der Tonne. Gestern frischen Spinat gekauft für den grünen Smoothie und heute doch mehr Lust auf Steak? Dann landen die Blätter sicherlich schon morgen im Müll.

Laut einer Studie der Universität Stuttgart wirft jeder von uns pro Jahr durchschnittlich 82 Kilogramm Lebensmittel weg. Das ist nicht nur Geldverschwendung, sondern auch aus moralischen Aspekten ziemlich mies. Planen Sie Ihre Mahlzeiten lieber wochenweise vor. Und werfen Sie mal einen Blick in Ihren Vorratsschrank. Wetten, dass Sie gar nicht wissen, was hier noch alles an Konserven & Co. bunkert und langsam verdirbt? Versprochen: Das spart massig Geld beim Lebensmittelkauf.

Anderes Beispiel: Das Mindesthaltbarkeitsdatum. Warum sollte eine Zahl auf einem Deckel zuverlässiger sein als Ihr eigenes Urteilsvermögen? Bevor Sie Lebensmittel ungeöffnet wegschmeißen, nur weil das MHD überschritten wurde – stop! Öffnen, schauen, schnuppern! Sie dürfen sich hier tatsächlich auch auf Ihre Sinne und Ihren gesunden Menschenverstand verlassen. Hilfreiche Infos hierzu liefert die Homepage zugutfuerdietonne.de des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

7. Bezahlen Sie immer zuerst sich selbst

Legen Sie einen realistischen Betrag fest, den Sie jeden Monat auf ein Spar- oder Tagesgeldkonto einzahlen. Am besten immer am Monatsanfang, denn diese Investition sollte ab sofort oberste Priorität haben. Das ist strategisch gesehen besser, als lediglich den Betrag zurückzulegen, der am Monatsende übrig bleibt. Die Regel lautet demnach: Einnahmen minus Sparbetrag = Ausgaben.

8. Verscherbeln Sie Dinge, die Sie nicht mehr brauchen

Wo wir auch schon gleich wieder beim Thema „Ausmisten“ wären … Wenn Sie ohnehin gerade damit beschäftigt sind, unseren 1. Und 2. Punkt in die Tat umzusetzen – stop! Nicht alles einfach in die Tonne werfen. Gerade aus Markenklamotten, alten Handys, Videospielen, einigen Büchern und DVDs lassen sich wunderbar noch ein paar Euro herausholen. Ein Tipp, der zwar naheliegend erscheint, von einigen aber trotzdem nicht beherzigt wird: Verkaufen Sie saisonal! Ihre alte Skiausrüstung werden Sie im November sicherlich besser los als im Mai. Nachfolgend 3 geniale Apps zum Verscherbeln:

Shpock („SHop in your POCKet“) ist eine Flohmarkt-App ähnlich wie ebay Kleinanzeigen. Von Vintage-Fahrrädern über nicht länger genutzte Tablets und Handys bis hin zu ausgefallenen Secondhand-Möbeln.

momox ist eine ziemlich geniale Möglichkeit, um gebrauchte Bücher, CDs, DVDs oder PC-Spiele loszuwerden. Am einfachsten funktioniert es, wenn Sie sich die kostenlose App herunterladen und mit dem Smartphone Barcode-Nummer oder ISBN des Artikels auf der Rückseite einscannen. Sofort wird Ihnen angezeigt, wieviel Sie für den jeweiligen Artikel bekommen. Anschließend Lieferschein ausdrucken, alle Artikel in ein Paket stecken und kostenlos versenden. Wenig später landet das Geld auf dem eigenen Konto.

Hinter Swapper verbirgt sich eine Online-Tauschbörse für Gebrauchtes im TinderStyle. Hier wird getauscht, statt verkauft. Die App arbeitet mit einem Algorithmus, der passende Tauschpartner miteinander verknüpft, die dann untereinander Klamotten, Fahrzeuge, Werkzeug oder was auch immer munter tauschen können. Das spart Kohle und verbindet Menschen auf ziemlich geniale Weise miteinander.

Ergo: Sparen heißt nicht zwangsläufig, dass Sie ab sofort auf unglaublich viel verzichten müssen. Meist sind es die kleinen, clevere Tipps, die in Summe viel bewirken und letztlich dazu führen, dass Sie am Ende des Monats mit gutem Gefühl Ihren Kontostand checken können. Packen Sie’s an!