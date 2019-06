Rinderfilet am Stück grillen: So bereitest du das Rinderfilet perfekt zu

Mit unserer Step-by-Step Grill-Anleitung wird dein Rinderfilet zart und saftig – am Stück oder als Medaillon

Während der Grillsaison landet viel auf dem Grill, vor allem Fleisch. Rindfleisch zählt dabei zum beliebtesten Grillgut der Deutschen. Neben Rinderhüftsteak steht vor allem Rinderfilet hoch im Kurs, denn kein anderes Cut vom Rind ist so zart. Ein ganzes Rinderfilet am Stück zu grillen, trauen sich die meisten allerdings nicht zu. Du schon! Zumindest nachdem du diese Tricks kennst, wie die ganze Rinderlende auf dem Rost garantiert perfekt gelingt.

Schön saftig und zart: Ein gutes Stück Fleisch sollte idealerweise auf der Zunge zergehen. Rinderfilet erfüllt, dank seiner feinen Struktur, dafür schon fast alle Voraussetzungen. Es ist das edelste Teil des Rindes. Dabei handelt es sich um einen Muskelstrang in der Lendengegend. Da dieser nicht stark beansprucht wird, ist er extrem fein-faserig, hat kaum Fett und eine schöne Marmorierung. Das sorgt für die extreme Saftigkeit. Vorausgesetzt, die Qualität stimmt. Dafür lohnt es sich auch, ein paar Cent mehr auszugeben. Ein qualitativ hochwertiges Rinderfilet erkennt man an der dunkelroten Farbe. Die bekommt es, wenn es zirka drei bis vier Wochen nach Schlachtung abgehangen hat, dadurch werden die Muskelfasern schön mürbe.

Tipp: Eines der wichtigsten Tools, um ein Rinderfilet optimal zu grillen, ist ein gutes Grillthermometer. Die Investition zum Beispiel in den Bestseller von Topelek lohnt sich in jedem Fall.

Nicht jedes Rind ist gleich, daher variiert auch das Filet in Größe, Dicke und Länge. Die Größe sagt aber generell nichts über die Qualität aus. Das Filet muss natürlich nicht im Ganzen verarbeitet werden: Einzelne Rinderfiletsteaks (zum Beispiel das zarte Filet Mignon) werden aus der Mitte des Filets geschnitten und lassen sich ebenfalls gut auf dem Grill zubereiten.

Ob du das Rinderfilet am Stück oder als Medaillon grillst, ist Geschmackssache © Petrut Romeo Paul / Shutterstock.com Bei den Medaillons gilt: je dicker, desto besser. Lass dir von deinem Metzger ruhig schöne, dicke Scheiben aus dem Filetstrang schneiden, die rund 5 bis 8 Zentimeter dick sind. Klingt erst einmal ziemlich viel, was? Beim Braten verliert das Fleisch jedoch an Flüssigkeit und damit an Masse. Außerdem bekommst du so eine schöne Kruste und gleichzeitig einen rosa Kern. Sind die Steaks zu dünn, musst du meist auf eines von beiden verzichten. Und das wäre bei der Fleischqualität mehr als schade. Muss man Rinderfilet marinieren? Echte Grillmeister verzichten beim Rinderfilet meist auf eine aufwendige Marinade, da sie den Eigengeschmack des Fleisches nicht mit anderen Aromen überdecken wollen. Alternativ empfiehlt sich eine leichte Marinade aus Olivenöl und frischen Kräutern (wie in unserem Rezept in der Step-by-Step Anleitung), die das Fleischaroma perfekt zur Geltung bringt. Holzkohle oder Gasgrill: Auf welchem Grill gelingt das Rinderfilet perfekt? Bei der Frage nach dem "einen", richtigen Grill scheiden sich die Geister: Die einen plädieren für den guten alten Holzkohlegrill, die anderen für einen Gasgrill. Fakt ist: Damit das Rinderfilet außen knusprig und innen schön zart wird, muss der Grill richtig Power haben und dem Fleisch ordentlich einheizen können. 200 Grad sollte er locker hinbekommen und 250 Grad sollten auch kein Problem sein. Ein Elektrogrill ist dem meist nicht gewachsen und wird daher zum Grillen von Rinderfilet nicht unbedingt empfohlen. >>> Grillen mit dem Smoker – so geht's Ein Gasgrill hat den Vorteil, dass du die Temperatur viel besser kontrollieren und zum Nachgaren schnell(er) herunterregeln kannst. Mit Holzkohle geht das nicht ganz so einfach. Bis die gewünschte Hitze hier erreicht ist, dauert es schon mal 30 bis 40 Minuten. Um unterschiedliche Temperaturbereiche für direktes und indirektes Grillen zu bekommen, musst du dann wiederum die Mengen oder den Platz der Kohle verändern, zum Beispiel über eine entsprechende Wanne. Auch durchs Verstellen der Höhe des Rosts verringerst du die Hitze. Ein wenig aufwendiger ist das Grillen mit dem Holzkohlegrill daher schon. Beim Geschmack hat der Holzkohlegrill die Nase jedoch weit vorne. Denn das richtige Grillaroma bekommst du mit Gas einfach nicht hin, denn das sollte vollmundig und schön rauchig sein.

Mit einem Rinderfilet kannst du bei deinen Gästen richtig punkten © Bbernard / Shutterstock.com Der perfekte Garpunkt für dein Rinderfilet Blutig, medium oder well-done: Die Geschmäcker gehen beim Garpunkt von Fleisch weit auseinander. Umso schwerer ist es, das Rinderfilet genauso hinzubekommen, wie man es eben gerne hätte. Ein paar Minuten mehr oder weniger auf dem Grill entscheiden darüber, ob es beim Aufschneiden Grund zur Freude gibt oder das ganze in einer ziemlich zähen Angelegenheit endet. >>> Kalorienarm grillen: Diese Grillfleisch ist besonders fettarm Ein Thermometer, das die Kerntemperatur des Fleisches misst, schafft hier Abhilfe. Denn über die Temperatur im Inneren des Fleischs erfährt man auf einen Blick, wie gar es ist. Die Anwendung ist ganz leicht: Einfach das Thermometer in die Mitte – am besten an der dicksten Stelle – des Rinderfilets stecken und schon kannst du die Temperatur ablesen. Es gibt zwar verschiedene Modelle und Preisklassen, aber im Grunde funktionieren alle nach demselben Prinzip. Den Grillthermometer-Bestseller von Topelek mit zwei Sonden kannst du auf amazon.de bestellen. Rindfleisch: Bei welcher Kerntemperatur ist welche Garstufe erreicht? Garpunkt Beschreibung Kerntemperatur Rare innen noch blutig 49-52 Grad Medium Rare rosa, aber noch etwas blutig 52-55 Grad Medium rosa 55-59 Grad Well-done durchgebraten 60-62 Grad Step by step: Das perfekte Rinderfilet am Stück grillen – so geht's Genug geredet, jetzt geht’s ans Eingemachte! Wir erklären Schritt für Schritt, wie du das das Rinderfilet im Ganzen auf den Punkt perfekt grillst. Und das ist gar nicht so schwer:

Die BBQ-Brotthers wissen wie's geht: Sie grillen das perfekte Rinderfilet am Stück

Hol das Fleisch mindestens eine halbe Stunde bevor es auf den Grill kommt, aus dem Kühlschrank. Ein ganzes Rinderfilet muss außerdem vor dem Grillen pariert werden, wie es im Fachjargon heißt. Dafür werden Sehnen und die Silberhaut entfernt. Das kann aber auch der Metzger deines Vertrauens erledigen. Im nächsten Schritt das Rinderfilet mit Bindfaden kompakt (nicht zu fest) zusammenbinden, so wie die Grillprofis in unserem Video es vormachen. Die Filetspitze sollte dabei umgeklappt werden, damit sie nicht zu trocken wird und die Rinderlende überall ungefähr die gleiche Dicke und Form bekommt. Und das ist wichtig, denn je gleichmäßiger die Höhe des Fleischs, umso leichter ist es, überall den gewünschten Garpunkt zu erreichen. Ein Muss ist es allerdings nicht. Tipp: Den Bindfaden vorher in Wasser einweichen, damit er nicht verbrennt. Das Fleisch nun mit etwas Olivenöl gleichmäßig mit den Händen einreiben oder mit einem Pinsel verteilen, damit das Fleisch auf dem Grill nicht festpappt. Mit Meersalz und Pfeffer würzen. Optional kannst du diese "Basis-Marinade" um frische Kräuter wie Estragon, Oregano, Petersilie, Rosmarin und Thymian sowie Knoblauch ergänzen, und diese ebenfalls auf dem vorbereiteten Rinderfiletstrang verteilen. Eine Marinade ist aber generell kein Muss. Grillrost eventuell nochmal mit einer Grillbürste reinigen und den Grill auf 200 Grad vorheizen. Das Rinderfilet bei direkter Hitze auf den Grill legen und alle vier (!) Seiten jeweils 7 Minuten grillen. Deckel vom Grill zwischendurch schließen. Am besten so wenig wie möglich drehen und wenden. Mit dieser Zeitangabe sollte es beim Aufschneiden schön rosa sein. Um sicherzugehen, kannst du die Kerntemperatur mit einem Thermometer nachmessen. >>> So machst du leckere Grillsaucen selbst Alternativ-Methode: Rinderfilet im Ganzen indirekt grillen Die Grillprofis fragen sich sicherlich wie es mit indirekter Hitze aussieht. Auch das ist eine Methode, die jedoch mehr Zeit braucht, da das Fleisch viel langsamer gart. Aber es geht natürlich auch in Kombination: Grill auf rund 250 Grad heizen und die Rinderlende je zwei Minuten von allen vier Seiten bei direkter Hitze scharf anbraten. Dann Deckel öffnen, die Hitze reduzieren (100 bis 150 Grad) und ein Grillthermometer in die Mitte der Rinderlende stecken. Filet bis zur gewünschten Kerntemperatur (56 Grad für medium optimal) weiterziehen lassen, zwischendurch einmal drehen. Das dauert zirka 30 weitere Minuten. Fleisch ein paar Minuten ruhen lassen. Vom Grill nehmen und zirka 5 Minuten ruhen lassen. In dieser Zeit verteilt sich der Fleischsaft gleichmäßig im ganzen Rinderfilet und macht es noch zarter. Rinderfilet-Medaillons auf den Punkt grillen