James Deans Erben: Rockin' Fifties

Der Look im Stil der Rockin' Fifties kommt über 60 Jahre später wieder groß heraus

Woran man den Look erkennt:

Eine Mischung aus James Dean und Marlon Brando, Tankwart und modernem Rockabilly.

Was dazugehört:

Elemente aus der American Sportswear: Bowling-Hemden, Baseball-Jacken, Basketball-Turnschuhe Mit großformatigen Drucken oder applizierten Namen in Rot, Gelb und knalligem Blau. Dazu Jeans in "dreckigen" Waschungen oder schmale Bügelfaltenhosen, spitze Schuhe, dicksohlige Sneakers oder Stoffturnschuhe.

Wie man den Look trägt:

Mit jugendlichem Charme wie einst "Jimmy" Dean. Das Haar zur Tolle gefönt, den Kamm griffbereit.