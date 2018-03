Gehen Sie der Sache auf den Grund: Rohrreiniger im Test

Wenn Ihrem Waschbecken das Wasser bis zum Hals steht, hat es tiefsitzende Probleme. Sechs Problemlöser im Test

Die alte Frage: Wie kann ich mit einem Minimum an Aufwand das Maximum an Resultat erzielen. Ganz einfach: Indem man sich an dem orientiert, womit Oma und Opa schon Erfolg hatten.

Deshalb haben die Rohrfrei-Experten von Men´s Health in Sachen Abflussverstopfung einmal getestet, ob Opis Pümpel überhaupt noch mit Biochemie und High-Tech mitkommt. Und siehe da, er ... nein, das steht im Testbericht.

Abflussreiniger im Test, 2005