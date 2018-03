Workout-Trend-Check: Roots Movement im Fitness-Test

Fitness-Studio im Freien – So läuft es ab Was ist Roots Movement? Um funktionelle Grundbewegungen (Kriechen, Klettern etc.) geht es beim Roots-Movement. Das Gruppen-Workout kommt ohne Geräte aus, neben dem eigenen Gewicht wird nur die Umgebung, etwa Bäume, ins Training integriert. Wo geht Roots Movement? An der frischen Luft. Eine ähnliche Ausrichtung unter anderem Namen bieten etwa Natural-Movement-Kurse (www.movnatgermany.de). Was kostet Roots Movement? Gruppentraining (2 Termine pro Woche, jeweils 90 Minuten) gibt’s für 40 Euro im Monat. Die Einzelkarte kostet 15 Euro. Personal Training kostet 50 Euro pro Stunde. Mehr Infos gibt es unter www.roots-movement.com. Spaß ★ ★ ★ ★ ✩

Muskeln ★ ★ ★ ✩ ✩

Koordination ★ ★ ★ ★ ★

Ausdauer ★ ★ ★ ✩ ✩