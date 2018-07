6 Sandwich-Rezepte, denen Sie nicht widerstehen können

Ob Fitness-Sandwich, Veggie-Brot oder Abspeck-Stulle: Wir haben die passenden Sandwich-Rezepte für jede Lebenslage parat

Per Definition besteht ein Sandwich aus (mindestens) zwei Brotscheiben, zwischen denen man diverse Beläge stapelt. In den USA wird dafür in der Regel ungetoastetes Weißbrot ohne Rinde verwendet und der fertige "Doppeldecker" am Ende diagonal in Dreiecke geschnitten, aber auch das ist kein Muss. Ein Sandwich können Sie mit Vollkornbrot, Baguette oder Eiweißbrot "bauen" – völlig egal.

Mit welchen Zutaten Sie Ihren Snack to go dann bestücken, liegt ganz in Ihrer Hand. Haben Sie Lust auf eine extra Portion Bacon oder steht Ihnen der Sinn mehr nach einem überbackenem Käse-Sandwich? Auch Thunfisch oder Räucherlachs sind beliebt. Natürlich schmeckt ein Sandwich auch ohne Fisch und Fleisch, mit einem veganen oder vegetarischen Belag.

Ob Frühstück oder Zwischenmahlzeit: Sandwiches gehen immer © 4-PM-production / Shutterstock.com Wie gesund oder ungesund Ihre Klappstulle am Ende ist, kommt natürlich ganz darauf an, mit welchen Zutaten Sie es belegt haben: Stapeln sich in Ihrem Sandwich unzählige Salami-Scheiben, in Kombination mit einigen Streifen gebratenem Speck und einer dicken Scheibe Käse? Dann sollten Sie es lieber nicht täglich und am besten an Ihrem Cheat-Day verspeisen. Wer hingegen auf Geflügelaufschnitt mit Tomaten, Rucola und Hummus setzt, hat eine gesunde Zwischenmahlzeit kreiert. >>> Geniale Ideen für die Lunchbox 6 Sandwich-Rezepte für jede Gelegenheit Wir haben 6 Rezept-Ideen gesammelt, die Sie einfach easy nachmachen, aber auch individuell abändern können. Je nachdem, in welcher Situation oder Lebenslage Sie sich gerade befinden: Wollen Sie gerade ein paar Kilo abnehmen oder ernähren Sie sich vielleicht vegetarisch? Wir haben das passende Sandwich-Rezept für Sie parat!

1. Sandwich-Rezept mit Fleisch Fleischesser haben beim Belegen ihres Sandwiches die Qual der Wahl, denn Wurst und Schinken gibt es en masse. Hier eine kleine Auswahl – nur entscheiden müssen Sie sich selbst: Rohschinken (Serrano, Parma etc.)

Kochschinken

Salami

Geflügel- oder Putenbrustaufschnitt

Bratenaufschnitt (z.B. Kasseler)

Bacon

Corned Beef Auch beim Brot können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen: Greifen Sie zum Weizentoast-Klassiker, zu einem rustikalen Bauernbrot oder zum Baguette? Das Baguette (oder Baguettebrötchen) hat den unschlagbaren Vorteil, dass Sie dort jede Menge Fleisch unterkriegen. So ein selbst gemachtes Sub-Sandwich (kurz für submarine = U-Boot, wegen der Form) ist das perfekte Mittagessen to go und eine gesunde Alternative zum Kantinenfraß. Hier kommt unser Highlight: ein Bacon-Sub (am besten warm genießen)

Besser als Kantine: Genehmigen Sie sich unser Bacon-Sub zum Lunch © baibaz / Shutterstock.com Zutaten für 1 Sub: 1 Baguette-Brötchen oder ¼ Baguette

2 TL Kräuter-Frischkäse

2 Blätter Salat

1 Scheibe Gouda

1 Scheibe Rohschinken nach Wahl

2 Tomatenscheiben

2 Gurkenscheiben

3 rote Zwiebelringe

Salz & Pfeffer

3 Streifen Bacon Zubereitung: Baguette aufschneiden und beide Seiten mit Frischkäse bestreichen und mit Salat auslegen. Käse, Schinken und Gemüse darin stapeln. Salzen und pfeffern nach Belieben. Bacon fettfrei in einer beschichteten Pfanne knusprig braten und on top legen, "Deckel" drauf, reinbeißen! 2. Fitness-Sandwich mit Fisch Es muss nicht immer Fleisch sein, denn auch Fisch eignet sich perfekt als gesunde Sandwich-Zutat. Allen voran der Klassiker Räucherlachs, der auf Brot gern mit Crème fraîche oder Remoulade kombiniert wird. Beides nicht die beste Wahl, wenn Sie gerade an Ihrem Beachbody arbeiten. Besser: Hüttenkäse oder Frischkäse als Basis verwenden und das Fisch-Sandwich mit ein wenig Kresse, Gurke oder Rucola pimpen. Auch lecker: Ein belegtes Brot mit geräuchertem Forellenfilet. Das ist fett- und kalorienarm und passt hervorragend in Ihren Muskelaufbau- oder Abnehm-Ernährungsplan. >>> Ist Thunfisch aus der Dose gesund? Unser Sandwich-Liebling aus dem Meer ist aber ein ganz anderer: der Thunfisch aus der Dose. Den proteinreichen Fisch kann man in der Küche vielfältig verwenden – zum Beispiel als gesunde Zutat für Ihr Fitness-Tuna-Sandwich:

Zum Reinbeißen: Gesundes Thunfisch-Sandwich mit roten Zwiebeln © HandmadePictures / Shutterstock.com Zutaten für 1 Sandwich: 50 g Thunfisch im eigenen Saft

2 Scheiben Vollkornbrot

3-4 TL Hüttenkäse

½ TL Senf

1-2 Blätter Salat

½ rote Zwiebel

1 kleine Tomate

Salz & Pfeffer

Salz & Pfeffer optional: 1 TL Mais aus der Dose Zubereitung: Thunfisch abtropfen lassen. Vollkornbrote mit einem Mix aus Hüttenkäse und Senf bestreichen, eine Scheibe mit Salat, Zwiebelringen und Tomatenscheiben belegen. Thunfisch darauf verteilen. Nach Belieben salzen und pfeffern. Wer zufällig noch Mais übrig vom Vortag hat, kann diesen dazu tun – wie auf dem Bild. Für so eine kleine Menge müssen Sie aber keine Dose anfangen, das Sandwich schmeckt auch ohne.

3. Sandwich-Ideen für Käseliebhaber Käse geht einfach immer. Gut, dass die Sortenvielfalt so groß ist. Sprich: Ideen für geniale Sandwich-Rezepte mit Käse gibt es viele. Gouda, Emmentaler & Co. in Scheibenform sind die Klassiker, doch auch Feta, Mozzarella und Camembert kann man prima als Sandwich-Belag verwenden. Camembert harmoniert super mit einem süßen Gegenspieler, wie Birne oder Preiselbeeren, aber auch mit herzhaftem Bacon geht der Weichkäse eine sauleckere Liaison ein. Unser Favorit: Griechisches Sandwich mit Feta und Oliven



Zutaten für 1 Sandwich: 1/2 Paprika

3 schwarze Oliven

30 g Feta

ein paar Blätter Rucola

2 Scheiben Bauernbrot

1 TL Margarine oder Butter Zubereitung: Paprika putzen (Rest kann man ja dazu snacken), entkernen und in Spalten schneiden. Oliven in Ringe und Feta in Scheiben schneiden. Rucola waschen und trocken schütteln. Brotscheiben im Toaster rösten. 2 Scheiben mit Margarine bestreichen. Mit Paprika, Feta, Rucola und Oliven belegen.

4. Warme Rezepte für den Sandwichmaker Was ist noch besser als ein Käse-Sandwich? Ein warmes Käse-Sandwich, ganz genau! Den "Grilled Cheese"-Klassiker können Sie sich entweder in der Pfanne, aber natürlich auch im Sandwichtoaster machen. Dafür einfach eine Ladung Käse nach Wahl (beliebt: Cheddar) zwischen zwei gebutterte Toastscheiben hauen und ab damit unter die Grillplatte. Doch wir wären nicht Men’s Health, wenn wir Ihnen keine gesunde Alternative zur kalorienreichen Käsebombe präsentieren würden. Unser Tipp: Ein knuspriges Fitness-Sandwich mit Hähnchenaufschnitt

Einen Sandwichmaker sollte jeder im Haus haben © udra11 / Shutterstock.com Zutaten für 2 Portionen aus dem Sandwichmaker: 4 Scheiben Vollkorntoast

2 TL Kräuter-Frischkäse

4 Scheiben Hähnchenbrustaufschnitt

2 Scheibe Gouda

1 Tomate

½ rote Zwiebel

Salz & Pfeffer Zubereitung: Toasts mit Frischkäse bestreichen, mit Hähnchen, Käse, Tomate und Zwiebeln belegen, salzen und pfeffern. Beide Klappstullen im Sandwichmaker platzieren, Deckel runter und warten bis der Käse zerlaufen ist.

5. Oopsie-Rezept: Low Carb-Sandwich Bei der Low Carb-Diät krempeln Sie Ihre Ernährung komplett um und verbannen Kohlenhydrate weitestgehend von Ihrem Teller. Tschüß Pasta, bye bye Brot! Aber wie soll man sich ohne Brot ein Sandwich machen? Sie können zu Eiweißbrot aus dem Supermarkt (oder selbst gebacken) greifen. Das besteht zum größten Teil aus Samen, Kernen und Nüssen (daher ist es auch sehr fetthaltig!). Eiweißbrot enthält nur einen Bruchteil an Kohlenhydraten und viel mehr Proteine als normales Brot. Alternativ kann man sich sogenannte Cloud Bread (Wolkenbrot) – oder auch Oopsies genannt – backen. Die kleinen Low Carb-Fladen bestehen im Grunde nur aus Frischkäse und Eiern. Und die kann man dann nach Lust und Laune belegen. Wie hier im Beispiel mit Serrano-Schinken, Rucola und Tomate. Da die Oopsies sich am besten in größerer Stückzahl herstellen lassen, ist dieses Rezept hier für 8 bis 10 Cloud Breads, also 4 bis 5 Sandwiches.





Zutaten für 4 bis 5 Sandwiches: 3 Eier

3 EL Frischkäse

1 EL Honig

¼ TL Backpulver

4 - 5 Scheiben Serrano-Schinken

2 Tomaten

1 rote Zwiebel

1 Handvoll Rucola

Salz & Pfeffer

optional: Parmesan Zubereitung: Backofen vorheizen (rund 130° C). Eier trennen. Eigelb, Frischkäse und Honig in einer Schüssel cremig rühren. In einer anderen Schüssel Eiweiß und Backpulver steif schlagen. Eigelbmasse nun unter den Eischnee heben. Teig auf einem mit Backpapier belegten Backblech in 8 bis 10 Fladen verteilen und im Ofen 15 bis 20 Minuten goldbraun backen. Oopsies auskühlen lassen und Rucola, mit Schinken, Tomaten- und Zwiebelscheiben (plus optional mit Parmesanraspeln) belegen. Salzen und Pfeffern nach Bedarf.

6. Vegetarische Sandwich-Idenn Die Veggie-Küche ist bunt, kreativ und einfach wahnsinnig vielfältig. Kein Wunder, dass uns auch die vegetarischen Rezepte überzeugt haben. Statt Fisch oder Wurst können Sie Ihre Klappstulle mit Eiern, Käse, Hummus oder diversen Veggie-Aufstrichen, sowie Gemüse alle Art großzügig belegen. Inspiration gefällig? Hier kommt unser Highlight: ein Avocado-Eiersalat-Sandwich.

Zutaten für 1 Sandwich: 1 Ei

1/4 - 1/2 Avocado

1 Spritzer Zitronensaft

1 TL griechischer Joghurt

Salz & Pfeffer

ein wenig Schnittlauch

2 Scheiben Roggenmischbrot Zubereitung: Hartgekochtes Ei grob kleinhacken. Zusammen mit zerdrückter Avocado, Zitronensaft und dem Joghurt zu einer Art stückigen Mus vermengen. Salzen und pfeffern, mit Schnittlauch verfeinern und die Masse auf die Brotscheiben geben, zusammenklappen, fertig!