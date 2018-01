Schal richtig binden: 6 einfache Wickeltechniken für den Schal

Nie mehr falsch verbunden: Wir zeigen Ihnen 6 angesagte Wickeltechniken, mit denen Sie Ihren Schal schnell und stylish binden können

Wie trägt Mann den Schal richtig? Einmal um den Hals binden und fertig? Möglich, aber es gibt einfache Tricks und Wickeltechniken, einen Schal besser in Szene zu setzen und gleichzeitig das Outfit modisch aufzupeppen. Welche das sind und wie sie funktionieren, verraten wir Ihnen hier. 1. Schön schlicht: Der einfache Twist



Die wohl bekannteste Art einen Schal zu tragen: Von vorne um den Hals legen, im Nacken überkreuzen und die Enden nach vorne legen. Funktioniert auch andersrum: Den Schal in den Nacken legen, beide Enden vorne überkreuzen und nach hinten über die Schultern legen. Kleine Änderung, große Wirkung – der Schal wirkt so nämlich gleich noch modischer. >>> Welche Tücher und Schals können Männer tragen



2. Twist nach vorne und hinten

Diese Wickeltechnik eignet sich am besten für mitteldicke, etwas längere Filzschals. So geht’s: Zunächst den Schal um den Hals wickeln und im Nacken überkreuzen. Dann beide Enden vorne über die Brust legen. Eine Seite von unten am vorderen Hals durchziehen und nach hinten über die Schulter legen. 3. Doppelt umwickelt hält besser – und wärmer



Den Schal von vorne um den Hals legen, im Nacken überkreuzen und die Enden über die Brust legen. Vorne erneut überkreuzen und eine Seite von unten durchziehen, sodass eine Schlaufe entsteht, fertig! Besonders gut zur Geltung kommt die Wickeltechnik mit dünnen aber langen Schals und auch mit leichten Tüchern funktioniert der Doppel-Twist optimal. >>> Coole Jacken, die Sie im Winter warmhalten 4. Mit der Schlaufentechnik wirkt der Schal besonders lässig

Eine sehr lässige Möglichkeit Ihren Schal zu tragen, ist die Schlaufentechnik. Dafür falten Sie ihn einmal in der Länge, sodass er doppelt liegt und nur halb so lang ist. Danach halten Sie in der einen Hand die Schlaufe, in der anderen die zwei Enden und legen den Schal von hinten um den Hals. Vorne ziehen Sie die beiden losen Enden durch die Schlaufe. Je nach Bedarf können Sie den Schal nun festziehen, lockern, noch ein wenig drapieren und schon sind Sie fertig! 5. Einfach umgelegt wird der Schal zum Fashion-Piece

Okay, diese Methode hält vielleicht nicht wirklich warm – na ja, immerhin den Nacken – sieht aber super stylish aus und ist dazu noch unschlagbar einfach: Den Schal in den Nacken legen und vorne asymmetrisch über die Brust fallen lassen, sodass eine Ende deutlich länger herunterhängt. Vor allem angesagte Schals in Knallfarben kommen so gut zur Geltung. >>> Das sind die 8 sräksten Modetrends für Männer 2018

6. Dick umwickelt wärmen Strickschals noch besser

