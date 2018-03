Rundum-Programm: Schlank in 5 Tagen

Es geht. Und zwar ohne Kalorien zählen, hungern und Verzicht. Der Trick: achtsames Essen. Unser Programm für ein Leben mit Genuss – und ohne Figurprobleme

Tag 1: Den Pegel checken

Achten Sie heute nur darauf, wie satt Sie sich fühlen. Stellen Sie sich den Hunger wie eine Skala von 1 bis 10 vor, wobei 1 wahnsinnig hungrig ist; 10 dagegen fühlt sich an wie nach dem Weihnachtsessen oder einem „All you can eat“-Büfett.

Versuchen Sie ab heute, nie die 8 auf dem Hungerpegel zu überschreiten. Das Gehirn benötigt nämlich 20 Minuten, um das Gefühl, satt zu sein, zu registrieren. Wer gedankenlos isst, futtert etwa 20 Prozent mehr, als ihm gut tut. Voll gefressen, fett und kurzatmig fühlt man sich mies.

Sie werden merken, dass Sie diese Übung nur durchziehen können, wenn Sie Ihr Esstempo verringern. Am angenehmsten geht es, wenn Sie das Ambiente der Mahlzeiten verbessern. Außerdem öfter bewusste Pausen machen, das Besteck zur Seite legen, die Chipstüte schließen. Und bevor Sie sich wieder der Speise widmen, erst auf den Hungerpegel achten.