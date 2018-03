Hirnforschung: Schlechte Laune durch fehlerhafte Gene

In der Pubertät tickt das Gehirn anders

In einer anderen Studie untersuchten amerikanische Wissenschaftler die Gehirne von Jugendlichen auf der Suche nach Ursachen für deren eigenwilliges und unkontrolliertes Verhalten. Für pubertäre Angst- und Unruhezustände sei das Hormon Allopregnanolon verantwortlich, so Sheryl Smith vom SUNY Downstate Medical Center in New York. Verblüffend sei, dass dieses Hormon bei erwachsenen Menschen die gegenteilige Wirkung hervorrufe und eher emotional beruhigend wirke.