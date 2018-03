Suspension Training: Schlingentrainer fordern jeden Muskel

2 Seile, die ein Training in 3-D-Qualität ermöglichen: Den Schlingentrainer können Sie auf kleinstem Raum verwenden. Wir zeigen, wie Sie mit dem Kleingerät am besten umgehen und was Sie beim Kauf beachten sollten

In den Seilen zu hängen kann durchaus fit machen – zumindest wenn Sie es gerade mit einem Schlingentrainer zu tun haben. Dieses Gerät ist eine Konstruktion aus einem Gurtseil, das sich nach zirca einem Fünftel der Gesamtlänge in 2 Stränge aufteilt. Diese enden jeweils in einem Griff, der meist mit einer Schlaufe kombiniert wird. Die Höhe der Griff-Schlaufe lässt sich über Kunststoff- oder Metallschieber beziehungsweise Knoten verstellen. Dank einer Karabineraufhängung oder eines Knotensystems können Sie den Schlingentrainer quasi überall aufhängen: entweder an einem Haken unter der Decke, an einem starken Ast oder sogar mit einer speziellen Querstrebe im Türrahmen.

SCHLINGENTRAINER IM SCHNELL-CHECK Maximallänge: zwischen 320 und 330 Zentimeter

Minimallänge: zwischen 155 und 190 Zentimeter

Gewicht: zwischen 600 und 770 Gramm

Material: Moosgummi, teilweise mit Aluminiumkern (Griffe), Nylon (Seile)

Belastbarkeit: zwischen 120 und 180 Kilo

Beanspruchte Muskulatur: jede. Grundsätzlich gilt jedoch: egal für welche Partie Sie eine Übung ausführen, die Rumpfmuskeln stehen dabei immer unter Hochspannung

Preis: im Set mit Aufhängung, Beutel, Übungs-DVD und/oder -Poster etc. zwischen 100 und 240 Euro

Hersteller: es gibt über 50 Hersteller, darunter sind TRX (einer der ersten Schlingentrainer aus den USA), Ludwig Artzt (mit Umlenkrolle) und Variosports GmbH (mit austauschbaren Griffen)

Das bringt Ihnen ein Training mit dem Schlingentrainer

Wie intensiv das Workout sein soll, bestimmen Sie selbst. So kann Ihre Körperhaltung die Übung deutlich erschweren – oder eben erleichtern. Vor allem solche Übungen, die sonst nur mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt werden, lassen sich auch mit diesem Tool umsetzen. So wird die Pistol-Kniebeuge leichter – einfach an den Griffen festhalten – und der Unterarmstütz schwerer. Schließlich muss der Rumpf die Instabilität ausgleichen, wenn die Füße in den Schlaufen stecken. Der Trainingseffekt beschränkt sich aber nicht nur auf die Kräftigung. Auch die Koordination – zum Beispiel im Ausfallschritt, wenn der hintere Fuß in der Schlaufe hängt – und die Kraftausdauer werden gefordert. Zusätzlich verbessert sich die Explosivität, da sich Sprünge durch die Unterstützung von den Armen intensivieren lassen.

Hier können Sie mit einem Schlingentrainer trainieren

Das Tool ist fürs In- und Outdoor-Workout geeignet. Überall, wo eine tragfähige Decke, ein Baum mit starken Ästen oder ein Türrahmen zur Verfügung steht, können Sie loslegen. Also auch im Hotelzimmer! Beachten Sie bei der Aufhängung unter der Decke: In der untersten Position sollten noch mindestens 30 Zentimeter Platz zwischen Boden und Schlaufe sein. Idealweise hängt das Tool so, dass Sie sich nach vorn, hinten oder seitlich eine Körperlänge weit bewegen können. Testen können Sie den Schlingentrainer in nahezu jedem Fitnessstudio. Dort gibt es auf der Trainingsfläche spezielle Rahmen, an denen die Tools befestigt sind.