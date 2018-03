Die Brettervorhersage: Schneehöhen & Wetter

Damit Sie nicht im Regen oder gar ohne Schnee da stehen, gibt es hier den Wetterbericht

Das Wetter in den Bergen kann von einem Moment zum anderen umschlagen. Und was nutzt Ihnen die beste Fahrtechnik, wenn der Spaß im Schneematsch ertrinkt. Prävention heißt das Zauberwort: Erkunden Sie Schneesituation und Wetterlage bevor sie ins Skigebiet starten. Am besten im Netz oder unterwegs mit dem Smartphone.

schneeberichte.de bietet Informationen zu Schneelagen und Liftsystemen weltweit.

planetsnow.de bietet einen Wetterservice und viele Tipps zu Skigebieten an.

reisewetter.de hat eine Suchmaschine, mit der Sie Ihren persönlichen Idealschnee finden können.

schneehoehen.de bietet Schneeberichte, informiert über Pistenverhältnisse und über 300 Skigebiete weltweit.

skiinfo.de liefert Bilder von Webcams aus Skigebieten in ganz Europa.

Wenn Sie unterwegs gucken wollen, ob genügend Schnee auf den Pisten liegt, sollten Sie folgende Apps auf dem Smartphone haben:

Ski Weather: Mit „Ski Weather“ können Sie in knapp 300 europäischen Skiorten das Wetter checken. Funktionen: 3-Tage-Vorhersage, Neuschneewerte, Schneefallwahrscheinlichkeit, Schneehöhe, Temperatur Windstärke und -richtung.

Für iPhone, kostenlos

bergfex Ski-App: Die Wintersport-App von bergfex bietet Wetter-Vorhersagen und Infos über Schneehöhen, Pistenzustand, Liftbetrieb, offene Pisten und Liftpreise. Sehr gut: Um sich ein Bild von den aktuellen Wetterverhältnissen zu machen, können Sie direkt auf die Webcams der einzelnen Skigebiete zugreifen.

Für iPhone und Android, 0,89 Euro

Schneehöhen.de: Mit der Allrounder -App von Schneehöhen.de gibt’s die wichtigsten Infos zu über 650 Skigebieten im Alpenraum: Wetter, Vorhersage, Schneehöhe, Pistenzustand, befahrbare Pistenkilometer, geöffnete Lifte, Status von Snowpark und Halfpipe, sowie über 250 Webcams und hochauflösende Pistenpläne.

Für iPhone, kostenlos

Ski & Snow Report: Über 2000 Skiregionen weltweit können Sie in der App auswählen und sich ständig über die aktuelle Wetterlage informieren.

Für Android, kostenlos

Zugspitze-App: Eine informative App für die Skigebiete und Berge Garmisch-Partenkirchens. Livedaten aus den Gebieten zu Wetter, Schneehöhen und Piste sowie acht Webcams an verschiedenen Standorten rüsten Sie perfekt für den Ausflug aus.

Für iPhone und Android, kostenlos