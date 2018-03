Zahnschmerzen lindern : Diese 5 Tipps helfen schnell gegen Zahnweh

Wer schon von Zahnweh geplagt wurde, weiß: Dieser Schmerz ist richtig fies. Diese 5 Tipps lindern den Schmerz bis zum Zahnarzttermin

Es gibt eine ganze Reihe von körperlichen Beschwerden, mit denen man sich im Laufe seines Lebens herumschlagen muss, aber Zahnschmerz rangiert wohl auf Platz 1 der verhasstesten Leiden. "Wer Schmerzen an den Zähnen oder am Zahnfleisch verspürt, sollte schleunigst den Zahnarzt aufsuchen", rät der Hamburger Zahnarzt Dr. Jens Kühnemann. Aber was, wenn man erst Stunden oder sogar Tage später einen Termin bekommt? Dann können diese Tipps schnell und effektiv helfen:



1. Schmerztabletten sind ein oft genutztes Mittel gegen Zahnweh

Für viele Betroffene ist der Griff zu Schmerztabletten bei akutem Zahnschmerz die erste Wahl. Sind Schmerzmittel eine gute Notfalllösung? "Nur bedingt", sagt Kühnemann, denn Schmerzmittel sollten nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Achten Sie bei rezeptfreien Tabletten wie Ibuprofen oder Paracetamol deswegen unbedingt auf die Dosierbegrenzung. Grundsätzlich gilt: "Wenn die Schmerzen schon so stark sind, dass man zu Tabletten greifen muss, sollte man lieber einen Notdienst aufsuchen", rät der Experte. Viele Leute begründen ihr Fernbleiben vom Zahnarzt damit, dass sie berufstätig sind oder keinen zeitnahen Termin bekommen. "Als Notfallpatient wird man in einer Praxis aber eigentlich immer angenommen. Außerdem gibt es in diesem Fall die Möglichkeit, eine Bescheinigung für den Besuch, eine Krankschreibung oder eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu bekommen, sofern die Arbeitsunfähigkeit vorliegt", erklärt Kühnemann. Also keine Ausrede für Drückeberger!

