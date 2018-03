4-Wochen-Trainingsplan: Schnelles Ganzkörper-Workout ohne Fitness-Studio

In unserem detaillierten 4-Wochen-Trainingsplan zum Download zeigen wir Ihnen, wie Sie in nur 3 Stunden pro Woche den gesamten Körper effektiver trainieren als je zuvor – und das ganz ohne Fitness-Studio

Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit? Es gibt so viele vermeintlich gute Gründe, die Sie vom Sport abhalten. Doch die haben von nun an keine Chance mehr. Wir präsentieren Ihnen den ultimativen Zeitnot-Trainingsplan: Sie müssen dabei lediglich 3 Stunden pro Woche ran, das Ganze 4 Wochen lang – und zack, sind Sie topfit! Warum Sie mit unserem Plan nicht nur ordentlich Fett verlieren, sondern außerdem sichtbar Muskeln aufbauen, erklärt der Kölner Sportwissenschaftler Markus Bremen, der den Plan für Men’s Health konzipiert hat: „Die hochintensiven Einheiten sind so aufgebaut, dass sie den gesamten Körper in sehr kurzer Zeit maximal und auf vielfältige Art und Weise beanspruchen.“ Dabei kommt es allerdings nicht darauf an, dass Sie die Übungen in Crossfit-Manier möglichst schnell und möglichst oft absolvieren: „Es ist wichtig, sämtliche Bewegungsabläufe sauber auszuführen, damit zum einen die Übungen genau die gewollten Effekte erzielen und Sie zum anderen verletzungsfrei bleiben“, sagt Personal Trainer Bremen.

Die 20 Übungen, auf denen der Plan basiert, kommen ohne komplizierte Bewegungsabläufe aus. So ist garantiert, dass Sie sich nicht lange an die Übungen gewöhnen müssen, sondern sich schnell voll auspowern können. Im kostenpflichtigen Download-Plan stellen wir Ihnen die Übungen und die daraus zusammengestellten Workouts vor. Sie wollen keine Zeit verschwenden? Dann starten Sie den Download!