Flirt-Tipps: Namen machen sexy

Wenn Sie es beim Flirten schwer haben, könnte das an den „Ahs“ und „Ohs“ in Ihrem Namen liegen, behauptet die US-Forscherin Amy Perfors

Erfolg bei Frauen nur eine Frage der richtigen Anmache? Von wegen: Ihr Name besiegelt Ihr Schicksal beim anderen Geschlecht. Das vermutet zumindest Amy Perfors vom Massachusetts Institute of Technology in den USA. Sie hat nämlich herausgefunden, dass die Buchstaben in Ihrem Namen beeinflussen, wie attraktiv Sie Ihr Gegenüber findet – natürlich nur unbewusst.