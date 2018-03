Grippe, Schnupfen & Co.: Schützt Gurgeln vor Erkältung?

Blubbern zur Vorbeugung: Gurgeln mit einfachem Wasser soll Sie vor einer Erkältung besser schützen

Wer hätte gedacht, dass der Schutz vor einer Infektion der Atemwege so einfach sein kann: Das mehrmals tägliche Gurgeln mit einfachem Leitungswasser soll angeblich den Schutz vor einer Erkältung verbessern – das glauben japanische Forscher der Kyoto Universität nun in einer Studie herausgefunden zu haben.

"Diese Studie lässt darauf schließen, dass simples Gurgeln mit Wasser eine effektive Möglichkeit darstellt, um einer Infektion der Atemwege besser vorzubeugen", so Forschungsleiter Kazunari Satomura. Das Gurgeln mit einem antibakteriellen (Jod-) Mundwasser zeigte dagegen keine schützende Wirkung.

Insgesamt wurden 387 gesunde Frewillige in drei Gruppen eingeteilt: Während die erste Gruppe mehrmals täglich mit schlichtem Wasser gurgeln sollte, wurde die zweite Gruppe angehalten, dazu antibakterielles Mundwasser zu verwenden. Die letzte Gruppe gurgelte gar nicht. Das Ergebnis: In der zweimonatigen Testphase erkrankten 130 Probanden an einer Infektion der Atemwege. Dabei verminderte sich die Infektionsrate der "Wasser-Gruppe" um 36 Prozent. Die "Jodwasser-Gruppe" dagegen erkrankte genauso häufig wie die "NIcht-Gurgler".