60 Minuten-Workout#5: Schultertraining-Workout zum Download

Breite Schultern wirken auf den ganzen Oberkörper: In Trainingseinheit 5 trainieren Sie Ihren Deltamuskel

Sie haben eine Stunde Zeit: die besten Übungen für 1 Muskelgruppe. In unserer Workout-Serie konzentrieren wir uns in jeder Folge auf eine Körperpartie und Muskelgruppe. In Folge 5 geht's um die Schultern.

Breite Schultern wirken auf den ganzen Oberkörper: Die Hüften wirken schmaler, dadurch kommt die V-Form noch besser zur Geltung. Bei gut trainierten Schultern sticht der Deltamuskel am stärksten hervor.