Männertraum: Männer wollen das schwache Geschlecht

Liebe Damen! Sie suchen einen Mann fürs Leben? Dann mimen Sie nicht die Harte. Das zieht bei uns nicht. Männer stehen tatsächlich auf schwächere Frauen

Die Ausschlag gebenden Kriterien, nach denen ein Mann eine Frau sucht, lassen sich zwar nicht alle über einen Kamm scheren. Allerdings fanden zwei amerikanische Sozialwissenschaftler heraus, dass Männer durch weibliche Dominanz abgeschreckt werden. Für eine langfristige Beziehung kommen mächtige Powerfrauen gleich gar nicht in Frage. Auswahlkriterium Nummer Eins: Das Aussehen! Verletzlich scheinende Frauen ziehen Männer an, besonders wenn der Herr mehr will, als nur die schnelle Nummer.