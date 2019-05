Schweißflecken vermeiden: Die 6 besten Tipps gegen feuchte Flecken unter den Armen

Ob Mann oder Frau: Große Menschen schwitzen mehr als kleine © New Africa / Shutterstock.com

Schwitzen Männer mehr als Frauen?

Forscher einer japanischen Studie fanden 2010 heraus, dass bei Männern der Abkühlungsmotor deutlich früher anspringt als bei Frauen. Aber: Aktuellen Ergebnissen von australischen und japanischen Studien zufolge ist nicht das Geschlecht, sondern die Größe des Körpers ausschlaggebend. So schwitzen größere Menschen mehr als kleinere – egal ob Mann oder Frau, berichteten die Wissenschaftler im Februar 2017 in der Fachzeitschrift Experimental Physiology.

Welches Deo verhindert Schweißflecken?

Bei gelegentlichem, wärme-bedingtem Schwitzen können zum Beispiel Antitranspirantien helfen: Die Präparate mit hochkonzentrierten Aluminiumsalzen werden auf die trockene Haut aufgetragen und verschließen die Ausgänge der Schweißdrüsenausgänge. Allerdings können durch das Spezial-Deo Hautreizungen wie Rötungen und Juckreiz verursacht werden.

Was hilft gegen ständig feuchte Achseln?

Wenn Sie immerzu in Schweiß baden, könnten Sie an der Krankheit Hyperhidrose, also an übermäßigem Schwitzen, leiden. Dann sollten Sie am besten einen Arzt aufsuchen. Übrigens ist Schwitzen in fast allen Fällen genetisch bedingt und daher nur begrenzt beeinflussbar.

Warum werden Schweißflecken gelb?

Nach dem Waschen sind die Achseln von Ihrem Lieblings-T-Shirt plötzlich gelb? Schuld ist eine chemische Redaktion mit den Aluminiumsalzen im Deo, Schweiß, Hautfett und Stoffen aus dem Waschmittel. Das passiert vor allem bei niedirgen Waschtemperaturen und Stücken aus Baumwolle. Synthetik-Fasern sind für gelbe Verfärbungen unanfällig. Das Ärgerliche: Die gelben Verfärbungen bekommen Sie leider nicht mehr raus.

6 Tipps gegen Schweißflecken auf der Kleidung