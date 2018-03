Laufendes Ladegerät: Schwingender Rucksack als Energielieferant

... macht vielleicht eines Tages Strom

Zunächst soll der Rucksack vor allem in entlegenen Gebieten zum Einsatz kommen – also überall dort, wo es keinen Strom gibt, aber elektrische Geräte, wie Radios, GPS und Lampen gebraucht werden. Das zusätzliche Gewicht für den Generator würde mehr als ausgeglichen, so die Entwickler im Fachblatt „Science“, da zusätzlich mitgeführte Lebensmittel eine viel höhere Energiedichte hätten als Batterien oder Akkus. Und die würden eingespart.