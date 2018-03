Sieg für die Muskeln: „Ohne Joggen hätte ich auch ordentlich an Fett zugelegt“

Wege zum Waschbrettbauch: Sebastian muss zum Fitness-Check © Dirk Mathesius

Ich habe stark diesen Weight-Gainer-Shake im Verdacht, den ich immer direkt nach dem Training verputze. Im Prinzip enthält er viele Kohlenhydrate, etwas Eiweiß und kaum Fett. Und obwohl ich fünfmal die Woche Sport treibe, kann ich mir dieses Zeug quasi gleich auf die Hüften reiben. Wie ärgerlich! Ich hatte einfach das vorrangige Sixpack-Ziel aus den Augen verloren und hing ganz dem Wunsch nach, wie Hulk herumzulaufen (nur nicht so grün). Neben der gekürzten Ernährungsration stand nun vermehrt Ausdauer auf dem Plan.Jogging ist meine Art, kleinen Fettpolstern zu Leibe zu rücken. Radfahren ist für mich keine Alternative, sondern Qual, und regelmäßig ins Schwimmbad zu gehen, ist mir zu teuer. Da ich ohnehin seit Jahren laufe, war ich schnell im Tritt. Glücklicherweise wohne ich am Stadtwald, so dass ich mehr als genug Auslauf im Grünen habe. Ich bin meistens nach der Arbeit in gemächlichem Tempo gelaufen, um mich vom Jobstress zu erholen. Wer wie ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, kann nach Feierabend Bewegung an der frischen Luft gebrauchen. Was aber tun, wenn das Wetter mies ist? Regen im Gesicht, Schnee im Nacken, Matsch am Boden, Kälte in der Luft? Einzige Alternative: ohne Umweg in ein Fitness-Studio und die Ausdauereinheit dort durchziehen. Ein Laufband ist immer frei, und beim Ergometer-Radeln (ja, das halte ich tatsächlich aus!) kann man schön in Magazinen herumblättern, während der Schweiß fließt.

Zugegeben, auf dem Laufband wird es auf Dauer langweilig. 60 Minuten ziehen sich da mitunter tierisch in die Länge, man fragt sich bald: Wieso mache ich das eigentlich? Damit solche Gedanken gar nicht erst aufkommen, lenke ich mich durch Intervalltraining ab. Dann bin ich so beschäftigt, vor Anstrengung zu hecheln und das Ende herbeizusehnen, dass die Zeit geradezu verfliegt. Zudem gibt es zig verschiedene Intervallformen: langsam starten und schneller werden, schnell starten und immer langsamer werden, schnelle und langsame Phasen abwechseln – fantastisch! Extrem anstrengend (effektiv, sagt der Coach) kann auch das Training der Kraftausdauer sein. Dabei stemme ich weniger Gewicht, dafür aber häufiger. Das ist zwar kein wirkliches Ausdauertraining, jedoch eine willkommene Abwechslung, dann und wann zwischen den hochintensiven Muskelaufbau-Einheiten.

Für alle, die draußen laufen, habe ich noch einen guten Tipp für mehr Abwechslung im Training: Sight-Jogging. Im Tourismusbüro meiner Heimatstadt etwa gibt es kostenlose Karten mit Strecken, auf denen es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bewundern gibt. Das sind perfekte Vorlagen für einen langen Lauf am Sonntagmorgen. Obwohl ich Köln schon ganz gut kenne, habe ich dadurch viel Neues entdeckt. Ja, so macht das Abspecken Spaß! Und es bringt was: In den letzten vier Wochen habe ich wiederum fast 2,5 Prozent Körperfett verloren, ohne abzunehmen. Trotzdem hatte ich die Kraft, beim Bankdrücken endlich mal 80 Kilo zu stemmen. Zufrieden bin ich auch mit den 17 Klimmzügen und 53 Kniebeugen (jeweils in einer Minute am Stück), den 130 Kilo beim Latziehen und den 170 Kilo in der Beinpresse, die ich im letzten Fitness-Test geschafft habe. Und nun geht’s in den letzten Monat – da wird fein getunt, dass die Waschbrett-Rippchen in meinen Bauch brennen!