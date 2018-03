Sex-Report: Jeder Dritte geht fremd

Heiß geht´s her in deutschen Betten: Im Schnitt 120 Mal im Jahr. Dabei sind fast alle in Gedanken beim Partner – außer sie gehen fremd. Das macht jeder Dritte

Treue wird scheinbar nicht mehr groß geschrieben: Jeder dritte Deutsche ist schon mal fremd gegangen. Und mit zunehmendem Alter wird das noch wahrscheinlicher: Ab 35 Jahren hat schon jeder zweite einen Seitensprung hinter sich.

Das hat der Kondomhersteller Durex bei der Befragung von 10000 Männern und Frauen herausgefunden. Interessant: Frauen springen eindeutig schneller in fremde Betten: 36 Prozent haben es schon mal getan, im Vergleich zu 30 Prozent aller befragten Männer.