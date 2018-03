Rivalin der Lust

Mann, sieht die gut aus. Eine richtige Schönheit. Wenn Sie mit der anbandeln, wird Ihre Freundin bestimmt verdammt eifersüchtig. Das verzeiht sie Ihnen nie. Oder doch?

Eine italienische Studie zeigt, dass eine Frau ihrem Partner einen Seitensprung eher verzeiht, wenn die andere sehr gut aussieht. Die Mitarbeiter des Instituts für interdisziplinäre Psychologie in Rom befragten Frauen nach ihren Gefühlen bei Seitensprüngen ihrer Partner.

Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau das Fremdgehen entschuldigt, steigt um 20 Prozent, wenn sie die <b>Rivalin</b> attraktiv findet. Nur reden müssen Sie mit Ihrer Holden, wenn Sie mit einer anderen was laufen haben. Denn die meisten Frauen empfinden die <b>Heimlichtuerei</b> von Seiten des Mannes als den viel schlimmeren Betrug, wie die Studie ebenfalls zeigte. Als größten Schock erlebt eine Frau den Moment, in dem ihr Mann <b>im Schlaf</b> den Namen der anderen ausspricht. Ähnlich traumatisch ist es für Ihre Liebste, wenn sie von Ihrer Untreue über Dritte erfährt. Also, erzählen Sie ihr davon, niemandem sonst. Und schüren Sie nicht ihre Eifersucht, wenn dazu kein Anlass besteht.

<b>Was sie eifersüchtig macht</b>

31% Er duftet nach fremdem Parfüm.

30% Er schwärmt von seiner Ex.

29% Er kümmert sich auf einer Party mehr um eine andere.

9% Er redet mit einer anderen.