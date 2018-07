Seitliche Bauchmuskulatur: Die besten Übungen für definierte schräge Bauchmuskeln

Obwohl nahezu jeder Mann ein Sixpack anvisiert, werden die seitlichen Bauchmuskeln beim Training oft vergessen. Dabei bringen die Ihnen eine Menge Vorteile, die sich sehen lassen können

Sie wollen sich von Ihrer stärksten Seite zeigen? Tun Sie das, indem Sie Ihrer schrägen Bauchmuskulatur mehr Aufmerksamkeit schenken! Wie Sie dieses Ziel am besten erreichen und warum das sogar wichtig ist, erfahren Sie im Folgenden:

>>> So wird das Sixpack endlich sichtbar

Mehrere. Und zwar entscheidende. Zum einen bilden sie eine Art seitliche Schutzmauer für die Organe. Im Bauchbereich gibt es ja keine schützenden Knochen. Zum anderen sind die schrägen Bauchmuskeln dafür zuständig, dass Sie sich zur Seite beugen können – beispielsweise, um möglichst unbemerkt ein Fleischbällchen vom Büffet zu mopsen. Und falls Sie sich dann doch nochmal umdrehen müssen, weil Sie mehr Nachschub brauchen, helfen Ihnen die seitlichen Bauchmuskeln erneut. Sie ermöglichen Ihnen nämlich die Drehung zur gegenüberlegenden Seite. Zu guter Letzt ist die schräge Bauchmuskulatur darum bemüht, Sie nicht so schnell aus der Puste geraten zu lassen. Sie unterstützt nützlicher Weise die Atmung. Genau wie die Leistungen der Wirbelsäule. Das ist beispielsweise dann gut, wenn Sie auf der gerade erwähnten Party für den Bierkisten-Nachschub verantwortlich sind. Die seitlichen Bauchmuskeln arbeiten nun mal in Kooperation mit den tiefer liegenden Wirbelsäulenmuskeln.

>>> Der Ernährungsplan für Sixpacker

Dank der seitlichen Bauchmuskeln haben Sie in Bewegung den Dreh raus © Maridav / Shutterstock.com Warum sollte ich den seitlichen Bauch trainieren? Weil seine Muskeln oft vernachlässigt werden! In Bezug aufs Bauchmuskeltraining denken die meisten Männer an ein Workout für den Sixpack – und damit an die geraden Muskelstränge auf der Körpervorderseite. Dabei macht erst eine trainierte Seitansicht den Anblick rundum perfekt. Zudem glauben viele Athleten, dass beim Training der geraden Muskulatur die seitliche direkt mitarbeitet. Die Annahme ist zwar nicht ganz falsch, aber erst gezieltes Training baut die Muskulatur so gezielt auf, wie Sie sie brauchen. Und das lohnt sich nicht nur für eine bessere Optik. Die seitlichen Bauchmuskeln stabilisieren ja den Rücken. Zeichnet sich ein Hohlkreuz ab, sind sie zu schwach ausgeprägt. Ausdauersportler profitieren ebenfalls von starken Seiten, da die schräge Bauchmuskulatur zur Atemhilfsmuskulatur zählt. Wer die schrägen Bauchmuskeln hingegen wie ein Stiefkind behandelt, zwingt andere Körperpartien dazu, ihren Job zu übernehmen. Schmerzhafte Dysbalancen können die Folge sein. Die schon durch einen heftigen Husten begünstigt werden können. Dabei führen Sie automatisch eine Bauchpresse aus, die die seitlichen Bauchmuskeln initiieren. Obendrein dürfen Sie nicht dem Mythos Glauben schenken, dass die schräge Bauchmuskulatur im trainierten Zustand die Taille verbreitert. Im Gegenteil: Sie schrumpft den Rumpf quasi zusammen und macht ihn schön fest. Eine breite Taille hat andere Gründe, zu viele Fleischbällchen mit Bier zum Beispiel. >>> Der Bauch muss weg: So schaffen Sie es

Mehr als nur ein Sixpack – die Anatomie Ihrer Bauchmuskulatur © Daryl Estrine Wie viele Muskeln zählen zu den schrägen Bauchmuskeln? Vorab sollten Sie wissen, dass die Bauchmuskulatur in mehreren Schichten aufgebaut ist. Ganz unten, direkt vor der Wirbelsäule, liegen die quer verlaufenden Bauchmuskeln (Musculus transversus abdominis (4)). Sie gehören zur seitlichen Bauchmuskulatur. Die nächste Lage machen die geraden Bauchmuskeln (Musculus rectus abdominis (1)) aus, bevor die inneren schrägen Bauchmuskeln an der Reihe sind (Musculus obliquus internus abdominis (3)). Auf der obersten Ebene finden Sie die äußeren schrägen Bauchmuskeln (Musculus obliquus externus abdominis (2)).

Wie baue ich am besten die seitliche Bauchmuskulatur auf? Indem Sie die Finger von extremem Vorgehen lassen. Die schrägen Bauchmuskeln gar nicht zu fordern, ist genauso falsch wie ein zu häufiges Workout. Der Bauch gilt als hochbelastbar, daher stehen bei einigen Männern tägliche Einheiten mit unzähligen Wiederholungen auf dem Plan. Dieser Umfang muss aber gar nicht sein! Ihre Beine und den Bizeps trainieren Sie doch auch nicht so oft. Und der Bauch arbeitet eh schon bei vielen anderen Übungen unterstützend mit. 2 bis 3 Einheiten mit 10 bis 12 Wiederholungen pro Woche genügen. Jedoch gibt es einen Unterschied: Die Bauchmuskeln weisen im aufrechten Gang keine hohe Grundspannung auf. Aus diesem Grund müssen sie nicht gedehnt werden. Es genügt, wenn Sie statt eines ausgiebigen Stretchings ab und zu mal abhängen – und zwar an einer Stange. >>> So definieren Sie die unteren Bauchmuskeln

Kurz-Workout für die seitlichen Bauchmuskeln

Welche Übungen sind die effektivsten für mehr seitliche Bauch-Definition? Da die schrägen Bauchmuskeln es Ihnen ermöglichen, Ihren Oberkörper zur Seite zu neigen und zu drehen, liegen Sie für deren Training mit Rotationsbewegungen nie verkehrt. Im Folgenden haben wir für Sie die jeweils 3 besten für jede Lebenslage zusammengestellt. So können Sie zu Hause, unterwegs oder im Gym etwas für Ihre starken Seiten tun. 10 bis 12 Wiederholungen in 2 Sätzen sind ideal. Legen Sie nach jedem Satz eine 30-sekündige Pause ein, nach einer Übung ist eine Minute Erholung angesagt. Nach etwa 6 bis 8 Wochen sollten Sie die Bewegungen dann tauschen, um sinnvoll neue Trainingsreize zu setzen. >>> Die besten Übungen für den Waschbrettbauch

Beinpendeln Die 3 besten Übungen für die seitlichen Bauchmuskeln – ohne Geräte Beinpendeln im Liegen Auf den Rücken legen, die Arme zur Seite gestreckt ablegen und die Beine senkrecht hochheben. Die Fußspitzen anziehen. ie gestreckten Beine langsam so weit wie möglich nach rechts absenken, wieder anheben, dann nach links absenken und im Wechsel fortfahren.

Crunches im Stehen mit Knieheben und Rumpfdrehung Crunches im Stehen mit Knieheben und Rumpfdrehung Aufrecht schulterbreit hinstellen, die Hände locker an den Hinterkopf legen. Das linke Knie dynamisch anheben, dabei den Oberkörper nach links drehen, bis Sie mit dem rechten Ellenbogen das angewinkelte Knie (fast) berühren. Zurück in die Ausgangsposition, dann die gleiche Bewegung sofort auf der anderen Seite wiederholen. Wechselseitig fortfahren.

Diagonales Arm- und Beinheben Diagonales Arm- und Beinheben Rücklings auf den Boden legen. Die Arme dicht am Kopf nach hinten ausstrecken. Den Rumpf anspannen, dann den Schulterbereich vom Boden abheben. Gleichzeitig das linke Knie zur Brust ziehen und den rechten Arm gestreckt vor den Körper bringen, bis die rechte Hand den linken Fuß berührt. Ohne Übergang die nächste Wiederholung beginnen: Arme und Beine wechseln, jetzt die linke Hand und den rechten Fuß zusammenführen. In der Folge wechselseitig wiederholen. Den Schulterbereich während eines Satzes nicht mehr ablegen. Die 3 besten Übungen für die seitlichen Bauchmuskeln – für Zuhause

Rumpfdrehen mit Medizinball Rumpfdrehen mit Medizinball Auf den Boden setzen, die Knie rechtwinklig beugen und die Füße unter einer Langhantel fixieren. Mit gestreckten Armen einen Medizinball vor dem Körper halten, dann den geraden Oberkörper um 45 Grad zurücklehnen. Den Oberkörper so weit es geht nach links drehen und den Medizinball so zur Seite führen In der nächsten Wiederholung zur anderen Seite drehen.

Schräge Ruder-Crunches im Sitzen Schräge Ruder-Crunches im Sitzen Auf eine Hantelbank setzen und mit den Händen seitlich abstützen. Den geraden Oberkörper um etwa 45 Grad nach hinten lehnen und die Beine nach vorn unten strecken. Jetzt die Knie kontrolliert zur linken Brust ziehen. In der nächsten Wiederholung die Knie zur rechten Brustseite ziehen.

Seitneigen mit Kurzhanteln Seitneigen mit Kurzhanteln Mit jeder Hand eine Kurzhantel greifen und seitlich neben dem Körper halten. Den Oberkörper möglichst weit nach rechts, in der nächsten Wiederholung nach links beugen. Dabei nicht nach vorn oder hinten kippen.

Die 3 besten Übungen für die seitlichen Bauchmuskeln – im Fitnessstudio

Rumpfrotation an der Maschine Rumpfrotation an der Maschine An eine Rumpfrotationsmaschine setzen und die Unterarme auf den Polstern ablegen. Den Rücken gegen das Polster lehnen und das Gerät so einstellen, dass der Oberkörper im 45-Grad-Winkel nach rechts gedreht ist. Den Oberkörper mit Kraft der Bauchmuskulatur so weit wie möglich nach links drehen. Die Endposition kurz halten und anschließend zurück in die Ausgangsposition kommen. Im nächsten Durchgang den Oberkörper aus der Ausgangsposition nach rechts drehen.

Seitliches Rumpfheben mit Händen hinter dem Kopf Seitliches Rumpfheben mit Händen hinter dem Kopf Legen Sie sich mit der linken Seite auf eine Rumpfhebebank. Die Polsterhöhe ist so eingestellt, dass der Oberkörper frei beweglich ist. Halten Sie die Fingerspitzen am Hinterkopf, die Ellenbogen sind nach außen gerichtet. Beugen Sie den Oberkörper leicht nach unten.Richten Sie den Oberkörper langsam auf, bis der Körper eine gerade Linie bildet. Kurz halten und anschließend den Oberkörper wieder in die Ausgangsposition senken. Im nächsten Satz die Seiten wechseln.

Schräges Beinheben im Hang Schräges Beinheben an der Klimmzugstange Eine Hängevorrichtung wie einen Ast oder ein Klettergerüst im Obergriff etwas mehr als schulterbreit fassen, dann die Knie nach rechts oben bis auf Hüfthöhe ziehen. Kurz halten, die Knie mittig absinken lassen und sofort auf der linken Seite wiederholen. Im Wechsel fortfahren. Ohne Schwung arbeiten, da Sie sonst schnell ins Pendeln geraten. Kann ich beim Training Fehler machen? Ja. Der größte ist, sich schlecht zu ernähren. Sobald Ihr Körperfettanteil über zirka 10 Prozent liegt, ist die schräge Bauchmuskulatur verdeckt. Mit steigendem Prozentsatz machen sich (beziehungsweise Sie) stattdessen sogenannte Love Handels breit. Das sind Speckrollen, die sich über dem Hosenbund abzeichnen. Um denen keine Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, sollte Ausdauertraining einen festen Platz in Ihrem Trainingsplan einnehmen. Und danach ein Steak mit Salat oder Gemüse auf dem Teller liegen – anstatt Fleischbällchen mit Bier.