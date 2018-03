Paarungsbereitschaft: Sex auf den ersten Blick?

Männer brauchen nicht lange, um intuitiv herauszufinden, ob sie will oder nicht

Ob eine Frau zu schnellem Sex bereit ist, können Männer mit relativ hoher Sicherheit schon an ihrem Foto ablesen, so eine Studie. Danach reicht schon ein kurzer Blick ins Gesicht, um herauszufinden, ob das Gegenüber eher ein flüchtiges Abenteuer oder lieber eine lange Beziehung sucht, so Linda Boothroyd von der englischen Universität Durham.

Laut der Studie mit 700 Versuchsteilnehmern finden Männer zudem vor allem Frauen attraktiv, von denen sie annehmen, dass sie auf ein sexuelles Abenteuer aus sind. Umgekehrt finden abenteuerlustige Frauen gleichgesinnte Männer zwar maskulin, aber nicht besonders attraktiv. Solche Frauen sind allerdings laut der Studie eher in der Minderheit, da Frauen sich allgemein eher zu soliden Männern fürs Leben hingezogen, so Boothroyd und ihre Kollegen im Fachmagazin Evolution and Human Beahviour.