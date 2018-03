Nach der Trennung: Sex mit der Ex

Trennungen sind endgültig. Zumindest bis auf Widerruf. Doch überlegen Sie gut, bevor Sie Zugabe fordern

Stellen Sie sich vor, Ihre Ex-Freundin läuft Ihnen über den Weg. Es knistert und funkt, und Sie landen in ihrem Schlafzimmer. Und jetzt? Finger weg oder zugreifen? Was für Sie vielleicht bloß eine willkommene Abwechslung ist, kann für Ihre Ex-Freundin eine ganz andere Bedeutung haben:

Wenn Sie Schluss gemacht haben

Egal, wie lange die Trennung bereits her ist: Ihre Ex-Freundin wird die Kränkung noch nicht verdaut haben. Frauen vergessen zwar viel – aber sicherlich niemals eine Abfuhr!

Wenn sie leidenschaftlich in Ihr Ohr haucht: „Endlich haben wir uns wieder!“, hofft sie offensichtlich auf einen neuen Anfang. Wenn Sie das anders sehen, sollten Sie sofort Farbe bekennen! Entweder mit der Holzhammer-Methode („Von wegen! Ich will nur wissen, ob du im Bett noch immer so langweilig bist!“). Besser auf die gefühlvolle Art: Erinnern Sie Ihre Ex an Rick und Elsa aus „Casablanca“, auch bei denen ging es beim zweiten Mal in die Hose. Ein Balanceakt mit hoher Absturzgefahr!

Seit der Trennung sinnt sie auf Rache, jetzt ist endlich die Gelegenheit da. Ihre Verflossene will Sie verletzen, kränken, blamieren. Vorsicht, das unerwartete kleine Intermezzo wird voraussichtlich ziemlich unbefriedigend (sie geht, bevor Sie kommen), peinlich (sie veröffentlicht die heimlich aufgenommenen Fotos im Internet) oder schmerzhaft (sie beißt kräftig in Ihre Zunge oder gar in Schlimmeres) werden!

Wenn Ihre Ex Schluss gemacht hat

Sie tut nur so, als wollte sie mit Ihnen ins Bett. In Wirklichkeit interessiert es Ihre frühere Gespielin bloß, ob Sie (genauso wie all die anderen Ex-Lover) noch hinter ihr her hecheln. Das braucht sie nämlich für ihr Ego. Achtung: Gefahr, sich zum Gespött zu machen!

Schuldgefühle treiben Ihre Verflossene in die Horizontale. Sie möchte Sie nachträglich versöhnlich stimmen und etwas gegen ihren Ruf als herzloses Miststück unternehmen. Tun Sie ihr den Gefallen – so gut sind Sie von ihr wahrscheinlich noch nie bedient worden!

Ihre Ex-Freundin will Sex mit Ihnen, sonst nichts. Was aber, wenn Sie gerne einen zweiten Versuch starten würden? Beantworten Sie ehrlich die Testfrage: Stört Sie der Gedanke, dass Ihre Ex-Freundin mit anderen Männern im Bett war? Falls ja: Stress ist programmiert!

Und denken Sie daran: Dass zwei durch Sex nach der Trennung wieder zueinander finden, ist ziemlich unwahrscheinlich: Durch Sex wird eine Spannung ausgetragen, die lediglich durch die Trennung bedingt ist. Diese Spannung allein trägt aber keine Beziehung! Innerhalb kürzester Zeit ist das Paar wieder genau da angekommen, wo es sich damals getrennt hat. Eigentlich doch schade – oder eher ein Glück!