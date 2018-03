Sexsüchtige Frauen: Daran erkennen Sie sexhungrige Frauen

Sexhungrige Frauen auf den ersten Blick erkennen: Typ 1: Die heiße Coole

Sie weiß, was sie will (und heute will sie dich).

Ihr Look: Fitness-Studio-Körper. Haare und Make-up perfekt. Trägt meistens Business-Outfit, also Designer-Hosenanzug mit Bluse oder kurzes Kostüm mit Body drunter. Zeigt Dekolleté. Selbstbewusster Gang.

Ihre Freunde: Sie kommt allein.

Ihr Verhalten: Sie weiß, dass sie angestarrt wird, schaut aber nur kurz zurück. Verhält sich scheinbar desinteressiert. Wirkt tough. Lässt sich niemals zum Drink einladen.

Für wen hat sich Barbie nach 43 Jahren von Ken getrennt

Ohne Andrasch hätte ich bei Beatrice vermutlich keine Chance gehabt. „Auch wegen der Messe hier?“, fragte er sie höflich und reichte die Getränkekarte über den Tresen. Sie nickte. „Der Herr neben Ihnen auch“, nickte Andrasch in meine Richtung. Guter Kumpel! Sie bestellte, Gin-Tonic auf Eis. Ich ließ mir Zeit, nahm nicht den ersten Satz, der mir einfiel, und nicht den zweiten. Ich trank einen Schluck aus meiner Corona-Flasche. Und nahm den den 17. Satz: „Für wen hat sich Barbie nach 43 Jahren von Ken getrennt: für Bill, für James oder für Blaine? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dürfen Sie mich zu einem Drink einladen.“

Diesmal schaute sie mich lange an. Sie musste lachen, konnte nichts dagegen tun. "Ich habe keine Ahnung." Wenn sie lachte, sah man ein kleines Grübchen an den Mundwinkeln. Ich sagte es ihr. Diesmal lächelte sie nur. "Sie sind ein guter Beobachter. Also gut, wen nimmt Barbie?“ – "Wen würden Sie nehmen?", fragte ich zurück. "Das ist doch viel wichtiger." Ihre Körpersprache begann sich zu verändern. Sie drehte sich auf ihrem Barhocker zu mir, strich sich mit der Hand eine Haarsträhne aus der Stirn. „Immer den, der mich zum Lachen bringt …“ Unbewusst spielte sie mit einem Knopf an ihrem Ausschnitt. „… ohne sich lächerlich zu machen.“ Diesmal blickte sie mich lange an.

Unendlich langsam saugte dieser Mund mich in sich auf

1 Uhr. "Ich mache Feierabend", sagte Andrasch, gab mir den Schlüssel und ging. Draußen, das sagte er mir am nächsten Tag, schaute er zu: wie Beatrice aufstand, die Tür von innen verschloss, mit ihrer Zunge meine Zunge spüren wollte, sich vor mich hinkniete, ihn tief in den Mund nahm, der feucht war und warm. Unendlich langsam saugte dieser Mund mich in sich auf. Er saugte mich zum Höhepunkt. Dann stand Beatrice auf, legte ihren Zeigefinger an meine Lippen und ging, ohne ein Wort. Aber sie lächelte.

>>> Das sind die größten Fehler beim Blowjob