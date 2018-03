Sexlust beginnt im Hirn

Keine Lust auf Sex? Vergessen Sie Therapiegruppen und Hormonpräparate. Wahrscheinlich ist Ihr Gehirn falsch verdrahtet.

Fragt man Frauen, gibt es so etwas wie Sex-Unlust bei Kerlen nicht. Tatsächlich leiden aber 15 Prozent der erwachsenen Männer an Sex-Müdigkeit, im Fachjargon HSDD genannt (Hypoactive Sexual Desire Disorder). Bisher eingesetzte psychotherapeutische Behandlungen und Hormonpräparate haben in diesen Fällen keine Wirkung gezeigt.

Woran das liegt, haben jetzt französische Forscher von der mediziniischen Forschungsstelle Inserm herausgefunden: Mangelnde Sexlust bei Männern ist demnach auf eine Fehlfunktion in der Großhirnrinde zurückzuführen.