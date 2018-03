Sextoys: Sexspielzeug für Paare

Sexspielzeug für Paare: Paarvibrator von Lelo

Paarvibrator "Tiani 2 Deluxe Edition" von Lelo, zirka 120 Euro, über matildas.com

Ein Partner-Vibrator, der per Fernsteuerung in einer Entfernung von bis zu 12 Metern in verschiedene Stimulationsmodi geschaltet werden kann. Der Controller kopiert alle Vibrationen, die hervorgerufen werden, so dass Sie genau wissen, welche Ekstase bei Ihrer Parterin ausgelöst wird.