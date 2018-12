Bei der Stellung 71 ist neben dem gekonnten Zungenschlag auch Fingerfertigkeit gefragt © Nomad_Soul / Shutterstock.com

Sexstellung #2: die Stellung 71

Die 69 kennen Sie? Dann kommt hier das sexy Upgrade fürs Synchron-Blasen.

Für wen geeignet: für experimentierfreudige Paare, Oral- und Analsexliebhaber.

So funktioniert es: Sie liegen in der Stellung 69 und verwöhnen sich gegenseitig mit dem Mund. Wie daraus die Stellung 71 wird? Ganz einfach, Sie zählen 2 dazu. Heißt: Mann und Frau stimulieren mit jeweils einem Finger den Anus des Partners und schieben ihn (Gleitgel verwenden!) vorsichtig ins Hintertürchen.

Das bringt’s: Durch die Kombination der erogenen Zonen ist ein Orgasmus möglich, der sich einfach anders anfühlt.

Sexstellung #3: die Stellung 68

Ob diese Stellung in den 68ern besonders oft ausgeübt wurde? Möglich wäre es!

Für wen geeignet: für Männer, die gerne ihre Partnerin verwöhnen. Für Oralsex-Anhänger.

So geht’s: Der Mann liegt auf dem Rücken, die Partnerin setzt sich mit gespreizten Beinen und Gesicht zu ihm auf seinen Bauch. Nun rutscht sie so weit nach vorn, dass er mit dem Mund ihre Vagina erreichen kann. Jetzt darf sie sich nach hinten lehnen und den Kopf auf seinen Oberschenkeln ablegen. Er darf die Herzdame nun nach Herzenslust verwöhnen, während sie genießt. Die Stellung ist auch bekannt unter dem Namen "Facesitting".

Das bringt's: Die Frau kann den Druck variieren und Ihre Zunge an die richtigen Stellen navigieren.

Sexstellung #4: die hängenden Gärten

Klingt nach Blümchensex, ist es aber nicht.

Für wen geeignet: für Rauschsüchtige, für Fans klassischer Stellungen.

So geht’s: Bei der Abwandlung der Missionarsstellung liegt die Frau auf dem Rücken und lässt den Kopf von der Bettkante hängen. Der Mann dringt in sie ein, ohne ihr dabei in die Augen schauen zu können.

Das bringt’s: Weil in dieser Sex-Stellung das Blut in den Kopf läuft, kommt die Frau in einen rauschhaften Zustand.

Sexstellung #5: die Stellung 77

Sie ist das scharfe Upgrade der Löffelchen-Stellung.

Für wen geeignet: für Fans von innigem Sex.

So geht’s: Ihre Körper liegen wie in der Form einer 77 hintereinander, die Frau liegt vor Ihnen. Nun schlingt sie die Beine um Ihr obenliegendes Bein, schiebt ihren Po weit nach hinten, sodass Sie tief eindringen können. Jetzt strecken beide Partner die Beine im 45-Grad-Winkel nach vorn aus – voilà: die 77.

Das bringt’s: Sie dringen besonders tief in die Partnerin ein uns stimulieren intensiv ihren G-Punkt.

