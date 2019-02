Sexsucht erkennen: Kann man zu viel Sex wollen?

Die Krankheit entsteht in einem schleichenden Prozess. "Häufig steckt ein Gefühl der inneren Leere oder Frust dahinter, was kompensiert werden soll", erklärt die Therapeutin. Auch wenn man Selbstzweifel hat oder sich irgendwie unzulänglich fühlt, kann Sex als Fluchtmittel dienen. Der Orgasmus ist wie ein Rausch, der diese Gedanken dann für einen Moment betäubt, und den will man immer wieder. Nach einiger Zeit wird der normale Sex oder das Masturbieren aber zur Routine, es braucht dann neue und häufigere Reize, um befriedigt zu sein. Aus diesem Teufelskreis kommt man irgendwann nicht mehr heraus und verliert nach und nach die Kontrolle über das eigene sexuelle Verhalten. "Die Betroffenen bemerken das Problem oft erst, wenn selbst ein hoher Pornokonsum nicht mehr ausreicht oder die Beziehung leidet", beschreibt Geschke. Doch dann stecken sie meistens schon sehr tief in diesem zwanghaften Verhalten drin und können ohne Hilfe kaum wieder herauskommen.

Von Sexsucht Betroffene sollten Hilfe bei einem Therapeuten suchen © George Rudy / Shutterstock.com

Kann man Sexsucht behandeln?

Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr sexuelles Verhalten vielleicht zwanghaft wird? Dann ist der wichtigste und schwerste Schritt, diesen Gedanken erst einmal zuzulassen. "Über sexuelle Probleme zu sprechen, ist enorm schwer. Doch wenn die Hypersexualität erst einmal erkannt hat, kann man sie gut behandeln", erklärt die Therapeutin. Wenn Sie den Verdacht haben, die Kontrolle über Ihre Sexualität verloren zu haben, können Sie deshalb Folgendes tun:

Seien Sie ehrlich zu sich selbst.

Vor sich selbst gibt es keine peinlichen oder "falschen" Gedanken. Suchen Sie sich einen Moment für sich allein, in dem Sie in Ruhe über Ihre Sexualität reflektieren können. Gehen Sie unsere Liste mit Symptomen durch. Aber schauen Sie dabei, wie Sie es wirklich wahrnehmen, und nicht wie Sie es vielleicht gerne hätten. Egal bei welchem Ergebnis: Sie sind nicht schwach, unzureichend oder unmännlich, machen Sie sich das immer wieder klar. Suchen Sie sich eine Vertrauensperson.

Reden Sie mit jemandem, dem Sie vertrauen. Das kann, muss aber nicht Ihr Partner oder Freunde sein, Sie können auch zu einem professionellen Ansprechpartner wie etwa einem Sexualtherapeuten. Die Gedanken auszusprechen und die Meinung und Unterstützung anderer zu hören, hilft ungemein. Lernen Sie, alte Muster zu durchbrechen.

"Bei einer Hypersexualität ist eine Verhaltenstherapie das Beste, um den Teufelskreis zu unterbrechen", rät Geschke. Dabei finden Sie erst heraus, was für Handlungsmuster Sie eigentlich belasten, und lernen nach und nach Tricks, diesen Impulsen nicht mehr nachzugeben. "Außerdem lohnt es sich, die Ursachen zu ergründen und auch die zu behandeln", so die Therapeutin. Akzeptieren Sie die Situation.

Ja, Sie stehen gerade vor einer Herausforderung, und ja, die Lösung dafür braucht etwas Zeit. Aber Sie sind damit nicht allein, es gibt andere mit dem gleichen Problem und Ihr Umfeld wird Ihnen den Rücken stärken. Halten Sie sich vor Augen, dass Sie am Ende glücklicher sein werden als jetzt, und dass Sie dann auch Sex wieder viel besser genießen können.

"Das Wichtigste für eine Heilung ist die Einsicht des Betroffenen", erklärt die Expertin. Doch das ist gar nicht so leicht, weil der Begriff Sexsucht ziemlich negativ klingt und auf viel Unverständnis stößt. Dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Krankheit inzwischen offiziell anerkennt, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. "Wenn die Gesellschaft für diese Krankheit sensibilisiert wird, können auch die Betroffenen das leichter akzeptieren", so Geschke.

Ist Sexsucht nur eine Ausrede?

Eine heikle Frage: Kann man einem Abhängigen sein unmoralisches Verhalten vorwerfen? Promis wie Tiger Woods, Charlie Sheen oder zuletzt Harvey Weinstein in der #metoo-Debatte rechtfertigen ihre Eskapaden mit ihrer Sexsucht. Es ist eine schwierige Gratwanderung: Hypersexualität ist eine offizielle Krankheit und muss in jedem Fall ernst genommen werden, denn keiner ist freiwillig von einer Sucht oder einem Zwang betroffen. Doch wenn das Problem so groß wird, dass man selbst oder andere darunter leiden, muss man sich frühzeitig professionelle Hilfe holen. Fest steht: Für sexuelle Übergriffe gibt es keine Entschuldigung!

Viel Sex ist super, die Sucht danach ist aber eine ernste Krankheit, die dazu noch häufig verschwiegen wird. Wenn Sie Ihre Lust irgendwie nicht mehr richtig genießen können, lassen Sie diesen Gedanken vor sich zu und suchen Sie sich jemanden, der Ihnen damit helfen kann. Dann kommen Sie schnell wieder aus diesem Teufelskreis heraus oder geraten gar nicht erst hinein.