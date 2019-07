Sexy Oberschenkel-Tattoos: Diese 5 Frauen-Tattoos rauben dir den Verstand

Ein Beitrag geteilt von VADERS.DYE (@vadersdye) am Jul 6, 2019 um 9:33 PDT

Noch ein Strumpfband-Tattoo – diesmal allerdings deutlich weniger verspielt. Diese junge Frau hat sich für ein Schlangen-Tattoo auf dem Bein entscheiden. Ein seltenes, ambivalentes Motiv. Die Schlange kann für beides stehen, Leid und Zerstörung und mit ihrer Fähigkeit, sich zu häuten auch für Gesundheit und Wiedergeburt. Das Schlangensymbol vereint in sich also gut und böse.

Verführerisches Blumentattoo auf dem Oberschenkel

Was für ein schönes Rosenornament vom Oberschenkel bis über die Hüften! Was dieses heiße Motiv wohl zu bedeuten hat? Nunja, die Blumen stehen in der Tattoo-Szene für Schönheit, ein langes Leben und Wiedergeburt. Und die Platzierung der Tätowierung symbolisiert eindeutig Verführung.

