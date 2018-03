Sicherung für den besten Freund: Sicher mit dem Hund im Auto

4 Pfoten, 4 Räder, 4 Vorschläge – wir zeigen Ihnen, wie Sie beim Gassigehen so richtig in Fahrt kommen

Rolle! Wer Fiffi Bewegungs-freiheit lassen möchte, greift zur Hundedecke. An den Kopfstützen von Vordersitzen und Rückbank befestigt, bildet sie eine wannenartige Mulde, in der er bequem liegen kann. Außer dass sie die Polster schützt, hat diese Lösung nicht viel zu bieten. In Verbindung mit einem Gurt ist sie aber recht brauchbar (www.schecker.de, ab 50 Euro).