Porno-Seiten: So surft man sicher und anonym auf Sex-Seiten

Wer sich im Netz hin und wieder auf Sex-Seiten tummelt, will das möglichst unauffällig und vor allem nicht nachvollziehbar tun. Hier sind die besten Tipps, wie Sie sicher und anonym im Netz surfen

Mehr als 14 Millionen Deutsche schauen sich laut einer Analyse von Netzsieger.de regelmäßig Pornos im Internet an. Allein die 3 größten Sex-Portale bringen es weltweit auf insgesamt 4,07 Milliarden Visits pro Monat. Die meisten Besucher würden dabei am liebsten völlig anonym bleiben, doch wer sich nicht aktiv darum bemüht, bleibt gläsern und könnte jederzeit ertappt werden. So erhöhen Sie die Sicherheit, dass so etwas nicht passiert.

Ihr Browser verrät Ihre Internet-Aktivitäten

Vor allem Ihr Browser verrät durch diverse Tracking-Funktionen, die standardmäßig aktiviert sind, auf welchen Seiten Sie zuletzt waren, welche Dateien heruntergeladen wurden und nach welchen Begriffen Sie gesucht haben. Die gesammelten Daten können mit wenigen Klicks angezeigt werden oder tauchen künftig als Vorschläge im Browser auf – für alle, die Ihren Computer nutzen. Darüber hinaus werden die Informationen zum Teil auch an die besuchten Websites zur Auswertung weitergegeben. Ein Graus für alle, die sich regelmäßig auf Erotik-Seiten vergnügen. Doch es gibt Mittel und Wege, Ihre Spuren zu verwischen:

Surfen Sie anonym auf Porno-Seiten im Inkognito-Modus Ihres Browsers

Es ist der einfachste Weg, um die Verfolgung der eigenen Aktivitäten durch den Browser kurzzeitig abzuschalten. Nach der Aktivierung werden besuchte Seiten, Cookies, Suchanfragen und temporäre Dateien für die Dauer der Sitzung nicht mehr auf Ihrem Rechner gespeichert. Sie können sich also ungeniert auf Sex-Seiten tummeln, ohne dass dies von anderen Nutzern Ihres Computers, wie etwa Ihrer Freundin oder Freunden, später unangenehm nachvollzogen werden kann. Der Inkognito-Modus verhindert allerdings nicht, dass Ihre Webaktivitäten von Ihrem Arbeitgeber (falls Sie im Büro surfen), Ihrem Internetanbieter oder den besuchten Webseiten erfasst werden.

Der Inkognito-Modus heißt in jedem Browser anders. Mit Chrome aktivieren Sie ihn am einfachsten über das Tastenkürzel Strg-Umschalt-N. In Firefox startet der "private Modus" mit Strg-Umschalt-P. Wer Microsoft Edge nutzt, öffnet ein "InPrivate"-Fenster mit Strg-Shift-P.

