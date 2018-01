Trennungsgrund Kinderwunsch: Sie will Kinder, ich nicht – und jetzt?

Was braucht der eine, um sich dem Thema zu nähern und unter welchen Umständen würde der andere vielleicht sogar von seinem Wusch zurücktreten? Auch interessant: Warum taucht ein Kinderwunsch bei einem Partner plötzlich auf – vielleicht geht es ihm um etwas ganz anderes? „Diese und viele andere Fragen lohnt es sich zu klären, bevor man an eine Trennung denkt“, so die Dipl.-Psychologin.

Was aber, wenn beide auf ihren Standpunkt beharren, sie weiterhin von Kindern träumt und er sich einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden kann – wie geht man als Paar dann vor? „In dem Fall ist es spannend, mehr Details zu erfahren“, sagt Nele Sehrt. Beispielsweise, ob die Abneigung gegen Kinder vielleicht darin begründet liegt, dass die Beziehung nicht gefestigt genug ist.

Ergo: Es macht tatsächlich einen Unterschied, ob eine Frau sagt „Ich will mit Dir Kinder“ oder vielleicht sogar „Du bist der erste Mann, mit dem ich mir überhaupt vorstellen kann, Kinder zu bekommen“ oder ob der Mann das Gefühl hat, es gehe der Partnerin lediglich um den Nachwuchs, egal wer der Vater letztlich ist.

Wichtig in dieser Hinsicht ist sicher, wie der Wunsch nach Nachwuchs überhaupt erst von der Frau vorgebracht wird. „Wenn eine Frau sagt ‚Ich will Kinder‘ ist es interessant zu wissen, ob sie mit ihm Kinder haben will oder sich generell Kinder wünscht“, sagt die Dipl.-Psychologin und gibt zu bedenken: „Kann man es einem Mann verübeln, wenn er von ihrer Kinderidee nicht besonders begeistert ist, weil ihm dabei lediglich eine beliebige Rolle zugewiesen wird?“

Es wäre nicht das erste Mal, dass der überzeugte Freiheitsliebhaber mit einer neuen Frau an seiner Seite plötzlich den Wunsch hegt Papa zu werden. Gab’s alles schon. Was aber, wenn sich gar nichts ändert und die Frau irgendwann Druck macht?

Will Sie wirklich ein Kind mit Ihnen oder spielt der Erzeuger ohnehin keine große Rolle in ihrer Lebensplanung?

Kinder sind eine Entscheidung fürs Leben, die nicht über den Kopf des Partners hinweg gefällt werden darf © Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock.com

Kinder der Partnerin zuliebe. Kann das gutgehen?

Wie aber empfinden Männer die Vaterschaft, nachdem sie sich von der Partnerin haben „breitschlagen lassen“? „Das kann ganz unterschiedlich sein; von einer generellen Abwehr bis hin zu übersprudelnden Vatergefühlen“, kann Nele Sehrt aus der eigenen Praxis berichten. Für sie ist in diesem Fall die Frage spannend, um was für einen Typ Frau es sich handelt, der es vielleicht gar nicht so wichtig oder unter Umständen sogar egal ist, wie ihr Mann oder Partner mit der Entscheidung klar kommt.

„Passt ihr das vielleicht sogar ganz gut in den Kram, weil sie aufgrund ihrer Lebensgeschichte dem Kindsvater sowieso keine große Rolle zukommen lassen kann oder möchte?“, so die Expertin, die aber auch zu bedenken gibt, dass das „Sich breitschlagen Lassen“ durchaus auch eine aktive Handlung sein kann, die im Nachhinein vom Vater überhaupt nicht als Übergriff gewertet wird. „So etwas kann durchaus zu dem Paar passen und muss nicht zwingend einen Konflikt auslösen“, so Nele Sehrt.

Ätsch, ausgetrickst! Plötzlich Vater wider Willen

Besonders unschön wird es, wenn die Partnerin gegen den Willen des Mannes und ohne sein Wissen eine Schwangerschaft forciert. Was dann? Wie reagieren Männer in der Regel, wenn dieser Fall eintritt? „Das ist ein sehr schweres Thema. Meist entscheidet sich zwar der eine nicht einfach so über den anderen hinweg, sondern nach langen und intensiven Gesprächen“, weiß Nele Sehrt, „Nichtsdestotrotz sind Kinder auch für die Elternebene eine lebenslange Entscheidung und dadurch kann beim Mann das Gefühl der Fremdbestimmtheit auch ein Leben lang anhalten“.

Laut der Dipl.-Psychologin bedeutet eine solche Handlung über den Kopf des Partners hinweg häufig das Ende der Beziehung. Die Grenzüberschreibung sei in diesem Fall einfach zu massiv. „Wer will schon mit einem Menschen zusammen sein, der die Wünsche und Ängste des anderen nicht respektiert? Dies alles schadet vor allem einem Menschen: dem Kind“, so Nele Sehrt.

Wie so oft in einer Beziehung, sind gerade beim Thema Kinderwunsch offene, ehrliche Worte elementar – und das am besten gleich zu Beginn der Partnerschaft. Bedenken Sie aber, dass sich Wünsche, Ziele und Lebensträume eines Menschen ändern können; gerade wenn es um den Nachwuchs geht. Daher sollten Sie und Ihre Partnerin immer im Austausch bleiben. Denn, wie heißt es so schön: Kinder sind tatsächlich eine Entscheidung fürs Leben.