Volle Erektion in jeder Situation: Der Viagra-Wirkstoff Sildenafil soll es möglich machen. Wir erklären Ihnen Vor- und Nachteile des Potenzmittels

Das verspricht das Sildenafil

Einnahme bringt volles Stehvermögen, wenn der Kleine nicht so groß und fest wird wie früher. Zur medizinischen Einschätzung: Eine erektile Dysfunktion hat man, wenn 50 Prozent der Versuche in den letzten 3 Monaten nicht geklappt haben.

So wirkt Sildenafil

Sildenafil ist ein PDE-5-Hemmer. Wird das Enzym gehemmt, stärkt das einen Botenstoff (cGMP, nur fürs Protokoll), der Gefäße erweitert – besonders im Penis. Schleusen auf, Blut rein also, und er steht feste, aber nur bei Erregung. PDE-5-Hemmer sind also keine Lustmacher oder Aphrodisiaka, sondern ein Arzneimittel, dass die Erektion verursacht, wenn erotische Gedanken Lustgefühle auslösen.

Vorteil von Sildenafil

Klappt ab 25 Minuten, eine Stunde nach der Einnahme ist die Wirkung am stärksten. Man kann die Pille also spontan einsetzen.

Nachteil von Sildenafil

Jetzt darf nichts dazwischen kommen – sonst ist die Wirkzeit um und die Erektion wieder weg. Das Potenzmittel ist außerdem verschreibungspflichtig, man muss es wie alle PDE-5-Hemmer selbst zahlen. Eine Behandlung beim Arzt vorher ist Pflicht, auch wenn da viele erst Hemmungen haben. Bei allen chemischen Potenzmitteln sollte man jedoch häufige Nebenwirkungen wie Kopfweh, Probleme beim Atmen durch die Nase und Herzrasen nicht unterschätzen. Sind ja keine Spaßbonbons, sondern Medikamente! Leider zeigen Studien: "Rezeptfrei verkaufte Potenzmittel sind in über 80 Prozent der Fälle Medikamentenfälschungen", so Professor Sommer. Also Informationen lieber in der Apotheke oder beim Arzt holen als bei Schwarzhändlern im Netz.

Fazit

Bewährt und gut. Übrigens: Es muss nicht mehr der große Markenname sein! Weil der Patentschutz abgelaufen ist, dürfen auch andere Hersteller Sildenafil produzieren – und das viel günstiger!