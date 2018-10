E-Zigaretten: Sind E-Dampfer wirklich gesünder als Zigaretten?

Rauchen ohne schlechtes Gewissen – mit E-Zigaretten soll das möglich sein. Aber sind sie wirklich ungefährlich? Ein Lungenarzt klärt auf

E-Zigaretten scheinen die Befreiung für alle Raucher zu sein: Qualmen, wo man will, scheinbar keine gesundheitlichen Folgen und das auch noch mit dem persönlichen Lieblingsgeschmack. Vor einigen Jahren hielt die Tabakindustrie die Dampfer noch für einen flüchtigen Trend, heutzutage "rauchen" aber schon 1 Million Menschen in Deutschland elektrisch. Aber was genau steckt in dem süßen Qualm und stimmen die Werbeversprechen?

Wie funktionieren E-Zigaretten?

Im Gebrauch ähneln sich normale Zigaretten und die "Cig-a-likes": Ein kleines Ding in der Hand wird zum Mund geführt, man atmet Qualm ein, pustet ihn wieder aus und ist danach ein klein bisschen entspannter als vorher. Im Inneren der E-Zigarette sieht es aber ganz anders aus: Es wird kein trockener Tabak verbrannt, sondern eine aromatisierte Flüssigkeit verdampft, das sogenannte "Liquid". Deshalb reden viele Nutzer auch von "Dampfen", seltener auch "Vapen", weil kein Rauch eingeatmet wird, sondern Wasserdampf, der ein bisschen aussieht wie der von Shishas. Das Liquid besteht vor allem aus Propylenglycol und Glycerin, dazu kann man verschiedene Aromen und auch Nikotin mixen. "Vor allem ehemalige Raucher können so ihr Verlangen nach dem Suchtstoff befriedigen", erklärt der Lungenarzt Professor Bargon vom St. Elisabethen-Krankenhaus in Frankfurt. Das Liquid gibt es in vielen verschiedenen Geschmäckern und auch mit unterschiedlichem Nikotingehalt.

