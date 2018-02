Single-Rezepte: 20 schnelle und einfache Rezepte für die Singleküche

Gehören Sie auch zu den Single-Männern, die glauben, es würde sich nicht lohnen, für sich alleine zu kochen? Unsere Rezepte für die Singleküche beweisen das Gegenteil

Die 20 besten Rezepte für Singles

Selber frisch kochen oder einfach fix ein Fertiggericht aufwärmen? Diese Frage stellen sich (nicht nur) Singles jeden Tag aufs Neue. Aussagen wie "Für mich alleine lohnt es sich doch nicht den Herd anzuschmeißen" oder "Ich habe keine Zeit aufwendig zu kochen" dienen dann gerne als Ausrede, um die TK-Pizza oder den Anruf beim Lieferservice zu rechtfertigen.

Kochen für eine Person: einfache und schnelle Rezepte

Doch wer sagt eigentlich, dass Sie aufwendige Rezepte mit einer ellenlangen Zutatenliste kochen müssen, für die Sie stundenlang in der Küche stehen? Es gibt jede Menge einfache Single-Rezepte – ob mit Fisch, Fleisch oder vegetarisch – die blitzschnell zubereitet sind. Für ein gutes Essen benötigt man auch nicht zwangsweise viele Zutaten. Und teuer muss das ganze schon gar nicht sein.

Die Vorteile des Ein-Mann-Haushalts

Das Gute am Singledasein ist doch: Sie müssen in der Küche niemanden etwas beweisen und können sich ganz darauf konzentrieren, Ihre eigenen kulinarischen Vorlieben und Wünsche zu befriedigen. Wieso sollten Sie sich selbst eine gesunde und ausgewogene Ernährung vorenthalten, nur weil Sie für eine Person kochen?

Außerdem machen die Supermärkte das Einkaufen für Singles immer einfacher: Neben XXL-Verpackungen für die Großfamilie, finden sich immer häufiger Single-Packungen mit entsprechend kleinen Portionen, z.B. bei Aufschnitt oder Käse. Der Vorteil: Sie schmeißen am Ende weniger weg, da Sie die Lebensmittel schnell aufbrauchen. Bei Produkten, die lange haltbar sind, wie Nudeln oder Reis, sind Singlegrößen allerdings weniger sinnvoll. Fleisch oder Fisch können Sie ganz individuell direkt beim Metzger oder an der Frischetheke abpacken lassen.

Die 6 besten Tipps für die Singleküche

Singles müssen alles in der Küche alleine machen, denn niemand nimmt einem den Einkauf, das lästige Schnibbeln oder den Abwasch ab. Damit Sie die extra Zeit, die hier drauf geht, an anderer Stelle wieder ausgleichen können, haben wir ein paar clevere Koch- und Einkaufstipps für Singles zusammengestellt:

1. Legen Sie Vorräte an

Es gibt Lebensmittel, die man einfach immer im Haus haben sollte, eine Zutaten-Grundausstattung für alle Fälle sozusagen. Dazu gehören beispielsweise Öle (Olivenöl fürs Salatdressing, Rapsöl als Allrounder), Mehl, Honig, diverse Gewürze sowie Kräuter. Darüber hinaus können Sie auch folgendes Vorrats-Futter wunderbar bunkern:

Reis / Nudeln / Couscous / Quinoa u.a.

Hülsenfrüchte, wie Linsen / Kidneybohnen / Kichererbsen & Co.

TK-Kräuter, wie Petersilie oder Kräuter-Mix

TK-Gemüse, wie Spinat oder Brokkoli

Haferflocken / Leinsamen & Co.

Konserven, wie Thunfisch, Kokosmilch oder Tomaten

Trockenobst / Nüsse

Auch Zwiebel, Knoblauch und Kartoffeln lassen sich gut auf Vorrat lagern, sie sind allerdings nicht ganz so lange haltbar.



2. Kochen Sie nach Plan

Überlegen Sie sich vor dem Einkauf, was Sie in der nächsten Woche essen wollen. So können Sie besser abschätzen, welche Mengen an Obst, Gemüse, Fleisch, Käse & Co. Sie ungefähr verbrauchen werden. Diese schnell verderblichen Lebensmittel sollten Sie möglichst immer frisch und nach Bedarf kaufen, so schmeißt man weniger weg. Wie bereits erwähnt, können Sie sich beim Gemüse aber gut mit Tiefkühlware eindecken. Auch Obst, wie Beeren, lassen sich einfrieren.



3. Bevorzugen Sie einfache Single-Gerichte

Sie sparen am meisten Zeit in der Singleküche, wenn Sie einfache und schnelle Rezepte kochen. Nudeln gehen beispielsweise immer und können mit fast jedem Gemüse und/ oder Fleisch kombiniert werden. Auch Reis und andere Sättigungsbeilagen lassen sich ähnlich einfach verarbeiten. Eier sind zudem prima Allrounder in der Küche (Spiegelei, Rührei, Omelette, pochierte Eier etc.). Bei Aufläufen oder Ofengerichten (wie Ofengemüse) übernimmt zudem der Herd die meiste Arbeit.



4. Verwenden Sie Zutaten mehrfach

Nudeln, Kartoffel oder Reis kann man beispielsweise mehrere Tage hintereinander für verschiedene Gerichte verwenden. Wer an Tag 1 noch Pellkartoffeln mit Quark und Ei futtert, kann man sich am nächsten Tag wunderbar ein paar Bratkartoffeln mit Speck in die Pfanne hauen. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Lebensmitteln, wie Gemüse oder Fleisch. Aus der Brokkoli-Beilage von gestern, können Sie heute zum Beispiel eine Suppe zaubern.



5. Kochen Sie mehrere Portionen

Stichwort Meal Prep, auch ganz altmodisch bekannt als "Vorkochen". Sie müssen gar nicht immer zwingend Single-Rezepte für eine Person kochen, sondern können auch mehrere Portionen vorkochen und diese dann am nächsten Tag essen oder alternativ einfrieren. Dafür eignen sich Suppen, Aufläufe, Chilis, Currys, aber auch Nudel- oder Reisgerichte. So haben Sie immer ein gesundes Essen im Haus und müssen es nur noch auftauen.



6. Kochen Sie für Freunde (oder Fremde)

Der vermutlich beste Motivations-Tipp: Kochen Sie öfter für Freunde, Kollegen – oder auch völlig Fremde. Im Internet gibt es diverse Plattformen (wie Cookasa oder eatwith.com), auf denen man andere Gleichgesinnte trifft und diese bei sich zu Hause bekochen, beziehungsweise selbst Gast bei Fremden werden kann. Das Angebot ist nicht zwingend für Singles, sondern auch gut dafür geeignet, neue Kontakte in einer fremden Stadt zu knüpfen oder im Urlaub die Landesküche der Einheimischen kennenzulernen.

Sie sehen: Für sich allein zu kochen muss weder zeitaufwendig, noch langweilig sein. Sie können entweder mehrere Portionen clever vorkochen und sich daran tagelang sattessen oder schnelle Single-Rezepte ausprobieren. Das liegt ganz bei Ihnen. Ein wenig Inspiration gefällig? Hier kommen unsere 20 besten Single-Rezepte zum Nachkochen.