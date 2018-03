Sportverletzungen: Ski-Unfälle vermeiden

Knapp 60000 deutsche Wintersportler landen jedes Jahr im Krankenhaus. 8000 von ihnen erwischt es so hart, dass sie mehr als nur ein Tag im Klinikbett verbringen müssen. Das besagt die aktuelle Statistik der Auswertungsstelle für Skiunfälle (ASU Ski), die die ARAG-Sportversicherung jedes Jahr herausbringt. Im Rahmen der Erhebung wurden auch die empfindlichsten Schwachstellen der vier Millionen Deutschen ermittelt, die sich jedes Jahr auf die Bretter trauen.

Neun Prozent aller Verletzungen passieren an Unterarm und Hand, in elf Prozent der Fälle ist der Kopf betroffen, in 13 Prozent der Unterschenkel. 16 Prozent entfallen auf die Hüfte, und bei 20 Prozent aller Opfer geht etwas in Schulter oder Oberarm zu Bruch.

Spitzenreiter der Knochenbrecher-Statistik ist aber das Knie, das in 31 Prozent aller Fälle der übermäßigen Belastung nicht standhält. Dem sensiblen Gelenk, das den Oberschenkel mit dem Unterschenkel verbindet, sollten Sie daher vor dem Start in die neue Wintersport-Saison besondere Aufmerksamkeit schenken.