Tipps gegen Heuschnupfen: 10 verrückte Anti-Allergie-Tools im Test

Rotlicht-Nasenstecker, Selbsthypnose und andere kuriose Methoden versprechen Allergikern Hilfe bei Heuschnupfen-Symptomen. Was wirklich hilft und was Humbug ist

Die Heuschnupfen-Saison läuft auf Hochtouren und mit ihr die Nasen geplagter Allergiker. Ihr Leidensdruck ist hoch: Ohne Tabletten und Desensibilisierungs-Spritzen werden Aufenthalte in der Natur zur Tortur, an Sport entlang blühender Wiesen ist nicht zu denken. Deshalb tüfteln Wissenschaftler an immer neuen Methoden und Tools, die Heuschnupfen-Symptome lindern sollen. Doch halten sie, was sie versprechen? 10 skurrile Tipps für Allergiker hat Dr. Raman Garcha vom Telemedizin-Portal Fernarzt hier unter die Lupe genommen:

>>> Wann blüht was? Der Heuschnupfenkalender klärt auf

1. Anti-Allergie-Schutzmasken gegen Pollenallergie

Anti-Allergie-Masken aus Polyester mit eingebauten Partikel-Filtern verleihen dem Gesicht einem den Charme eines Hannibal Lecter aus Das Schweigen der Lämmer, versprechen dafür aber, die Atemwege zuverlässig vor Pollen zu schützen.

Expertenmeinung: Von der British Allergy Foundation wurde z.B. die Polyester-Maske der Marke Respro als allergiefreundliches Produkt ausgezeichnet. Auch Dr. Raman Garcha geht davon aus, dass gute Anti-Allergie-Masken halten, was sie versprechen. Aber: "Allergiker, bei denen auch die Augen betroffen sind, müssten zusätzlich eine Brille tagen", sagt Garcha. Zudem droht Hitzestau im Gesicht.

Fazit: effektiv, aber kaum alltagstauglich.