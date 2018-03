So knallt´s beim Sex: SM für Anfänger

Stöckelt Ihre neue Bekanntschaft in Latex und hohen Stiefeln aus dem Bad, mag sie es herzhaft. Was tun? Wir empfehlen Neugierde. Das sollten Sie über Sadomaso wissen

Geben Sie’s doch ruhig zu! Auch Sie kneifen Ihrer Partnerin gerne mal kräftig in die Pobacken und knabbern an ihrem Hals, bis sie sich vor Vergnügen windet. Sie bevorzugen Sex, der zur Sache kommt. Und deswegen ist dieser Sadomaso-Guide bei Ihnen genau in den richtigen Händen: zur Erweiterung des Sex-Horizonts. Und wenn Sie mal wieder im Bett einer dominanten Dame landen, wissen Sie, wo der Hammer hängt.

Wo beginnt Sadomaso?

Für jeden Mann, der als Liebhaber etwas auf sich hält, zählen kleine Machtspielchen im Bett zum gewohnten Standard-Repertoire. Bereits die Rituale eines gewöhnlichen Quickies haben etwas mit Unterwerfung zu tun, etwa wie Sie Widerstand sanft brechen oder ihr die Bluse aufreißen. Genau darum geht es bei SM auch – nur ist dort die Rollenverteilung etwas krasser.

Dabei ist die freiwillige Unterordnung in einer SM-Beziehung nicht etwa memmenhafte Schwäche oder bloßes Mit-sich-machen-lassen. Wer unten liegt, macht ja auch mit, oder? Außerdem tauscht ein großer Prozentsatz der SMler regelmäßig die Rollen. Die Unterteilung in Sadisten und Masochisten macht aus diesem Grund für die meisten SM-Liebhaber keinen Sinn.

Wo finde ich Gleichgesinnte?

Wie immer im Leben bieten sich mehrere Möglichkeiten, einen Partner für das Herz (und den Schmerz) zu treffen. Wenn Sie im Supermarkt neben jemandem stehen, der einen Ring mit einem (kleinen) Ring am Finger oder am Ohr trägt, haben Sie es mit einem bekennenden und praktizierenden SMler zu tun.

Für den SM-Neuling ist eine Kontaktanzeige wenig empfehlenswert. Man kriegt entweder gar keine oder viel zu viele Zuschriften – und wenn man sich mit jemandem trifft, dann ist der natürlich ganz anders als die Beschreibung in der Anzeige …

Optimal für den Einsteiger ist ein offener SM-Gesprächskreis. Die Bandbreite nichtkommerzieller SM-Gruppen reicht vom Stammtisch in der Kneipe bis zum eingetragenen Verein. Wer da subversive Treffen in finsteren Gewölben erwartet, der ist falsch gewickelt. Wer sich allerdings nur unverbindlich informieren und Leute kennen lernen möchte, ist dort genau richtig. Diese Gruppen inserieren in regionalen Zeitschriften, im SM-Magazin „Schlagzeilen“ oder im Netz (unter www.zarthart.com).

Und wie bringe ich es meiner Freundin bei?

Sie wälzen sich seit Monaten jede Nacht neben Ihrer ahnungslosen Partnerin und träumen davon, ihr ein wenig den Popo zu versohlen? Dann gehen Sie am besten diplomatisch vor. Ganz falsch ist die Überfall-Methode. „Kaum eine Frau fällt vor Glück gleich in Duldungsstarre, wenn man ihr erklärt, fortan ihr unbarmherziger Meister sein zu wollen“, erklärt Kathrin Passig. „Man braucht viel Geduld, nachdem man seinem Partner von SM erzählt hat. Legen Sie ein paar Bücher bereit und drängeln Sie nicht.“ Es ist wichtig, dem Partner das Gefühl zu geben, dass es um gemeinsame Experimente geht, die Spaß machen.

Stehen die SMler denn nur auf Schmerzen?

Sie werden aus einer SM-Session nicht als Invalide hervorgehen. Sadomasochisten schlafen auch auf herkömmliche Art miteinander, der SM-Anteil ist eine Erweiterung, keine Einschränkung. Kathrin Passig meint: „Viele SMler können Schmerzen nichts abgewinnen. Ihre Spiele drehen sich nur um Macht und Unterwerfung.“ Für manche Menschen steigern Schmerzen allerdings auch die sexuelle Lust. Dafür gibt es handfeste körperliche Gründe: Das Schmerzzentrum und das Lustzentrum liegen im Gehirn nah beieinander. Außerdem werden durch Schmerz im Gehirn Endorphine ausgeschüttet, opiumähnliche Hormonstoffe, die für einen Rauschzustand sorgen.

So geht´s zur Sache:

Schlagen

Klingt fies – und damit es das nicht wird, sollte man sich vorher über das „Wie?“ und „Wie hart?“ verständigen. Matthias Grimme: „Feste Schläge mit der flachen Hand (Spanking) lassen eine getroffene Stelle lange brennen; leichtes Riemenpeitschen (Flagellation) eignet sich besonders für Neulinge.“ Wenn’s unangenehm wird, kann man die Session durch einen speziellen Sicherheitscode (Safeword) abbrechen. Das ist nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme für Notfälle, sondern auch eine Garantie für Freiwilligkeit. Beliebtes Safeword: Mayday.

Fetisch

Die Vorliebe für einen Fetisch kennt auch Otto Normalverbraucher. Das kann schon die Erregung sein, die der schwarze BH seiner Frau in ihm auslöst. Auf einen Fetischisten hat ein bestimmtes Objekt, Material oder ein Körperteil eine starke erotische Wirkung. Alles kann zum Fetisch werden: Lack- und Lederzeug, ein Keuschheitsgürtel, aber auch Birkenstocksandalen.

Rollenspiele

Matthias Grimme: „Der zentrale Punkt bei diesen Spielen ist die Einigung auf Geschichte und Rollenverteilung (Setting). Wer mit sexueller Erniedrigung und Demütigung spielt, sollte beachten, dass gerade dort, wo die Spiele am heißesten werden, auch die größte Gefahr psychischer Verletzungen besteht.“

Am sichersten ist es, einen zeitlichen Rahmen abzumachen. So wird hinterher klar, dass die geliebte Person wieder in ihrer ganzen Persönlichkeit geachtet wird. Utensilien zur Demütigung sind zum Beispiel Knebel für den Mund. Wichtig: Der Geknebelte muss ausreichend Luft kriegen (Nase frei lassen!).

Fesselspiele

An der Kunst der Fesselns (Bondage) scheiden sich die Geister. Für einige ist das gar kein richtiger SM, für andere dagegen der ultimative. Fesseln kann man mit Handschellen, Seilen oder Schals. Die Durchblutung muss immer gewährleistet sein, sonst werden Gliedmaßen gefühllos. Ein Profi-Tipp von Matthias Grimme: „Vor dem Fesseln sollte man seinen Partner kräftig einatmen lassen. Und wählen Sie eher teure, dafür aber gut gepolsterte Lederfesseln, die sind nämlich wesentlich bequemer.“

Spiele mit dem Feuer

Am bekanntesten ist die Variante, mit Wachs zu kleckern. Man sollte darauf achten, dass dafür weiße Stearinkerzen (Haushaltskerzen) verwendet werden. Ihr Schmelzpunkt liegt niedrig, das flüssige Wachs wird also nicht zu heiß. Beginnen Sie vorsichtig und mit kleinen Tropfen aus mindestens einem Meter Höhe.

Und das soll Liebe sein?

Vielleicht sind Sie ja jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen und betrachten Ihre Wäscheleine (oder den Hintern Ihrer Freundin) mit ganz anderen Augen als vorher. Aber Sie können sich noch nicht vorstellen, solche Spielchen auch mit der Frau zu treiben, die Sie lieben und achten. Über dieses Thema sollten Sie sich mal mit einem SMler unterhalten! Die finden nämlich, dass gerade zu dieser Art der Erotik <b>besonders viel Vertrauen und Hingabe</b> – sprich: Liebe – gehört.

SM-Tools

Bevor Sie sich für Ihre erste SM-Session in Unkosten stürzen, probieren Sie’s doch mal mit Haushaltsutensilien als günstige Spielzeuge für heiße Einsätze.